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Moto2, qualifiche GP Malesia: Holgado in pole, 3° Guevara, 9° Gonzalez. HIGHLIGHTS

GP MALESIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Sesta pole in carriera (2^ stagionale) per Holgado. In prima fila a Sepang anche Piqueras e Guevara, secondo nel Mondiale a soli 5,5 punti dal leader Gonzalez, soltanto 9° in griglia e costretto alla rimonta in Malesia. Indietro gli italiani: 17° Arbolino, 18° Lunetta, 21° Vietti, 28° Ferrari. Domenica mattina la gara in diretta tv alle 6.15 su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, HIGHLIGHTS SPRINT RACE

Super giro di Holgado che abbassa il proprio riferimento, già il più veloce, di mezzo secondo e ne rifila altrettanti al secondo in griglia, Angel Piqueras. Daniel vola tra i cordoli di Sepang con una naturalezza che i due contendenti al titolo sono ben lontani da imitare. 

Guevara in prima fila, Gonzalez per la rimonta

Izan, tutto sommato, se l’è cavata bene, prendendosi l’ultimo posto libero in prima fila, anche se a sei decimi dal pilota di Aspar. Gonzalez ha inseguito tutto il turno, ma senza riuscire a migliorarsi; il leader del mondiale scatterà dalla terza fila, con il nono tempo e un compito impegnativo: rimontare per inseguire Guevara, e provare a difendere l’esiguo vantaggio che conserva in classifica, 5,5 punti. Partire indietro complicherà tutto, Manu può sperare di mettere a frutto il lavoro fatto con le gomme usate nelle prove, proprio in ottica gara. L’ha già fatto in Indonesia, firmando una grande rimonta che l’ha portato sul podio, proprio dietro al suo avversario diretto che però gli ha mangiato altri 5 punti in quell’occasione. 

 

Indietro gli italiani

Soddisfatto invece Aspar Martinez per l’exploit del suo pilota, Holgado, e tutto sommato anche per il quarto tempo di Alonso, passato dal Q1. Meno soddisfatto, per non dire preoccupato, Luca Boscoscuro che dopo avere visto cadere Luca Lunetta in Q1, ha visto scivolare anche Celestino Vietti, nei primi giri della Q2. Migliore degli italiani alla fine è Tony Arbolino, ma solo diciassettesimo. Partirà dal fondo della griglia (28°) Matteo Ferrari.

Moto2, la griglia di partenza del GP Malesia

Moto2, la griglia di partenza del GP Malesia
Moto2, la griglia di partenza del GP Malesia

La classifica del Mondiale: solo 5,5 punti tra Gonzalez e Guevara

La classifica del Mondiale di Moto2

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