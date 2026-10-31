Sesta pole in carriera (2^ stagionale) per Holgado. In prima fila a Sepang anche Piqueras e Guevara, secondo nel Mondiale a soli 5,5 punti dal leader Gonzalez, soltanto 9° in griglia e costretto alla rimonta in Malesia. Indietro gli italiani: 17° Arbolino, 18° Lunetta, 21° Vietti, 28° Ferrari. Domenica mattina la gara in diretta tv alle 6.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Super giro di Holgado che abbassa il proprio riferimento, già il più veloce, di mezzo secondo e ne rifila altrettanti al secondo in griglia, Angel Piqueras. Daniel vola tra i cordoli di Sepang con una naturalezza che i due contendenti al titolo sono ben lontani da imitare.

Guevara in prima fila, Gonzalez per la rimonta

Izan, tutto sommato, se l’è cavata bene, prendendosi l’ultimo posto libero in prima fila, anche se a sei decimi dal pilota di Aspar. Gonzalez ha inseguito tutto il turno, ma senza riuscire a migliorarsi; il leader del mondiale scatterà dalla terza fila, con il nono tempo e un compito impegnativo: rimontare per inseguire Guevara, e provare a difendere l’esiguo vantaggio che conserva in classifica, 5,5 punti. Partire indietro complicherà tutto, Manu può sperare di mettere a frutto il lavoro fatto con le gomme usate nelle prove, proprio in ottica gara. L’ha già fatto in Indonesia, firmando una grande rimonta che l’ha portato sul podio, proprio dietro al suo avversario diretto che però gli ha mangiato altri 5 punti in quell’occasione.