Terza pole stagione in Moto3 per un 'insaziabile' Quiles, già campione del mondo, abile a soffiare la prima casella al solito Almansa, finito poi quarto, preceduto anche da Danish e Brian Uriarte. Il migliore degli italiani è stato Bertelle (5°), mentre Pini scatterà 14°. Domenica la gara alle 5 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Almansa voleva ribadire il suo primato, di migliore poleman della Moto3 quest’anno, ma Quiles che non s’accontenta mai gli ha soffiato il primo posto in griglia. Il neocampione della Moto3 con un giro perfetto , da solo, senza scie, s’è preso la terza pole stagionale . Un altro tassello aggiunto a una stagione impeccabile a cui ha poco da aggiungere, se non altri successi, altri primati.

Almansa aveva impartito una piccola lezione di guida , mettendosi davanti a tutti, senza scie, dimostrando comunque di essere lui il pilota più veloce in qualifica, come dimostrano le sette pole filmate quest’anno. Piccola consolazione in un campionato dove ha provato in tutti i modi a sbarrare la strada al pilota di Aspar. Domani, David dovrà però partire della seconda fila, superato anche da Danish, pilota di casa , furbo a infilarsi nella scia di Quiles nel suo giro più veloce, e quindi Brian Uriarte , secondo miglior piazzato in Q2.

Le qualifiche degli italiani

Al fianco di Almansa si schiereranno invece Carpe e Bertelle che per dieci seconda aveva firmato la pole momentanea. Poi Matteo è scivolato al sesto posto, risultando comunque il migliore degli italiani. Guido Pini, superata la Q1, non ha chiuso una qualifica esente da errori, è pure scivolato, per poi ritrovarsi in quattordicesima posizione, in quinta fila, tra O’shea e Yamanaka.