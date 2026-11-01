Alex Marquez ha chiuso al 3° posto nella gara lunga di Sepang. A Sky Sport il pilota del team Gresini ha confermato che lunedì sarà operato alla clavicola destra: "Ora ho un'altra gara, che è un'operazione per togliere la placca. Spero di tornare in pista per Portimao. Mi opero lunedì perché non ce l'avrei fatta a fare tre gare di fila, era impossibile". Sul podio: "Felice per questo risultato, è stato molto difficile. Quando è arrivato Ogura non ce la facevo più"

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