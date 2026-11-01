Dominio del colombiano, che torna alla vittoria a Sepang. Sul podio con Alonso anche Holgado (partito dalla pole) e Piqueras. Quarto Guevara, che precede Gonzalez e accorcia a 3,5 punti nel Mondiale il suo distacco dall'attuale leader. Vietti chiude 11°, Arbolino 16°. Out Lunetta. Alle 8 il gran finale con la top class: in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA GARA LIVE

Una sola incertezza che ha rischiato di pagare molto cara. Alonso ha vinto la gara e il derby di famiglia con il compagno di squadra Holgado dopo aver dominato fin dalle prime battute, ma a tre giri dalla fine, quando aveva un secondo e mezzo di vantaggio, ha corso un bel rischio, con la moto che lo ha quasi sbalzato di sella. L’unico momento negativo, di una gara corsa tutta all’attacco: che avesse un ritmo migliore di Holgado l’ha poi ribadito negli ultimi passaggi riallargando la forbice dagli inseguitori, sfiorando i due secondi sul traguardo.

Guevara accorcia a 3,5 punti nel Mondiale da Gonzalez Sepang è una pista dove il consumo delle gomme è decisivo. Gonzalez ha lavorato tutto il week end in ottica gara, ma non è riuscito a sfruttare al momento opportuno tutto il lavoro fatto nei giorni precedenti con gli pneumatici usati. Manu ha chiuso quinto sommando ad ogni passaggio decimi di distacco da chi lo precedeva (e dopo aver faticato all’inizio a liberarsi di Lopez). Tra questi, proprio il suo avversario diretto nella lotta al titolo, Izan Guevara, che per la quarta volta di fila gli è finito davanti, accorciando ulteriormente l’esiguo distacco in classifica, arrivato a 3,5 punti, un’inezia con tre gare ancora da correre.

Sul podio anche Piqueras Nessuno dei due contendenti alla corona della Moto 2 è finito sul podio, Guevara forse c’ha creduto quando ha visto diminuire la distanza da Piqueras, ottimo terzo, ma poi ha desistito quando il calo delle gomme ha cominciato a far sentire i suoi effetti. Il rookie di Green Power, d’altro canto, non era facilmente raggiungibile e infatti ha surclassato anche il suo compagno di squadra Ortolà, terzo in campionato, girando quasi un secondo più veloce.

Vietti il migliore degli italiani Poche gioie per i tifosi italiani: caduto Lunetta al quarto passaggio, e con Arbolino rimasto a lottare fuori dalla zona punti, si è intravisto solo Vietti, soprattutto nel finale quando ha messo nel mirino Ortola, finendo però la sua gara al nono posto.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP Malesia