A caccia di record, Maximo Quiles non si accontenta. Dopo aver vinto il titolo con abbondante anticipo il neo campione del mondo si è involato verso la quinta vittoria nelle ultime sei gare . Non può superare Alonso per numero di successi in una singola stagione (al massimo eguagliarlo, vincendo gli ultimi 3 GP), ma il pilota di Aspar (e Marc Marquez, il suo mentore) continua a consolidare il primato in campionato. Ma il pubblico di casa ha esultato più che altro per la gara del suo beniamino, Hakim Danish , che fino all’ultima curva ha lottato come un leone, esultando a ogni suo sorpasso con un boato. Fin dal via lui e Pratama sono stati in lotta per conquistare un posto sul podio. Un indonesiano e un malese, fatto anomalo per il Motomondiale. L’incertezza di Quiles è invece durata pochi giri: lo spagnolo partito bene dalla pole position si è poi staccato rifilando un distacco consistente, (più di tre secondi) agli altri piloti.

Bertelle subito fuori, Pini chiude 12°

Alle sue spalle si è accesa la lotta tra Carpe e Almansa, il grande sconfitto di questa stagione dove, almeno in qualifica, ha dimostrato di essere il più veloce. Un gruppetto di quattro piloti che ha lasciato tutti gli altri a contendersi le posizioni restanti. Dietro a Quiles e Pratama si è piazzato lo spagnolo di Ktm Ajo, che ha collezionato l’ottavo podio in stagione, ma Alvaro è ancora a secco di vittorie. Giù dal podio è invece rimasto Almansa, quinto dopo sei podi quasi consecutivi. Alle loro spalle un buco di cinque secondi, quindi Esteban che scattava dalla sedicesima casella. Bertelle, che partiva dalla seconda fila, ha invece chiuso la sua gara al secondo giro. Senza lode e senza infamia la corsa di Guido Pini, rimasto a centro gruppo, e infine dodicesimo dopo un weekend faticoso.