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Marquez ai piloti Aprilia: "Solo io posso perdere Mondiale? Solo loro potevano…"

botta e risposta

"Solo Marc può perdere questo Mondiale". La frase, di Jorge Martin, viene riportata a Marquez nel giovedì di Lusail. Decisa e pungente la risposta del leader della classifica: "In realtà solo loro potevano…", in riferimento al ritardo (-102 punti da Bezzecchi e -85 da Jorge) al Mugello

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE

"Solo Marquez può perdere questo Mondiale". Sì insomma, come a dire che — con quel vantaggio lì (44 punti) — tutto è nelle mani di Marc. Vero, anche se lo spagnolo, una volta riportatagli la dichiarazione, ha deciso di sfoderare una risposta pungente quanto una staccata al limite: "Solo io posso perderlo? In realtà solo loro potevano perderlo…". Il tutto accompagnato da un sorriso a incorniciare la battuta. Il riferimento, ovvio, è quando il Mondiale sembrava saldamente nelle mani dell'Aprilia, cioè quando Marquez si trovava a 102 punti di ritardo da Bezzecchi e a -85 da Martin. I due che, oggi, inseguono.

Il Mondiale al tempo del Mugello

Allora è bene ricordare la classifica post GP del Mugello. Data: 31 maggio scorso. Davanti a tutti c'è Bez: quota 173, poi Martin: quota 156. Marquez ha un binocolo in mano e guarda dal basso dell'ottavo posto della classifica: quota 71. Quindi -102 e -85 punti. Era successo che — a Le Mans — Marquez si era fratturato il quinto metatarso del piede destro e ne aveva approfittato per una doppia operazione. Piede e spalla (dolorante da tempo per una vite che toccava il nervo radiale). Marc aveva saltato la Catalunya e chiuso settimo il GP italiano. Ma poi…

Com'era la classifica post Mugello

  1. Marco Bezzecchi 173 punti
  2. Jorge Martin 156 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 134 punti
  4. Pedro Acosta 103
  5. Ai Ogura 92
  6. Raul Fernandez 88
  7. Francesco Bagnaia 82
  8. Marc Marquez 71

Così Marquez è risalito fino al match point

Da lì la rimonta. In ordine cronologico: Marquez vince un Ungheria con Martin che travolge Bezzecchi (fuori entrambi). A Brno Bez paga la squalifica per la spinta al commissario. In Olanda Bezzecchi cade ancora, Martin passa in vetta ma Marquez si avvicina al Sachsenring: Bez non parte nemmeno (frattura scomposta della clavicola), Martin chiude quinto. A Silverstone bene le Aprilia, ma Marc infila le vittorie di Aragon e Misano dove aggancia Martin in vetta. Seguono sorpassi e controsorpassi, fino all'infortunio di Jorge a Phillip Island che porta all'allungo in Malesia. E al primo match point di questo weekend qatariota.

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