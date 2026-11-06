Marquez ai piloti Aprilia: "Solo io posso perdere Mondiale? Solo loro potevano…"

"Solo Marquez può perdere questo Mondiale" . Sì insomma, come a dire che — con quel vantaggio lì (44 punti) — tutto è nelle mani di Marc. Vero, anche se lo spagnolo, una volta riportatagli la dichiarazione, ha deciso di sfoderare una risposta pungente quanto una staccata al limite: "Solo io posso perderlo? In realtà solo loro potevano perderlo…". Il tutto accompagnato da un sorriso a incorniciare la battuta. Il riferimento, ovvio, è quando il Mondiale sembrava saldamente nelle mani dell'Aprilia, cioè quando Marquez si trovava a 102 punti di ritardo da Bezzecchi e a -85 da Martin. I due che, oggi, inseguono.

Il Mondiale al tempo del Mugello

Allora è bene ricordare la classifica post GP del Mugello. Data: 31 maggio scorso. Davanti a tutti c'è Bez: quota 173, poi Martin: quota 156. Marquez ha un binocolo in mano e guarda dal basso dell'ottavo posto della classifica: quota 71. Quindi -102 e -85 punti. Era successo che — a Le Mans — Marquez si era fratturato il quinto metatarso del piede destro e ne aveva approfittato per una doppia operazione. Piede e spalla (dolorante da tempo per una vite che toccava il nervo radiale). Marc aveva saltato la Catalunya e chiuso settimo il GP italiano. Ma poi…

Com'era la classifica post Mugello