Marquez ai piloti Aprilia: "Solo io posso perdere Mondiale? Solo loro potevano…"botta e risposta
"Solo Marc può perdere questo Mondiale". La frase, di Jorge Martin, viene riportata a Marquez nel giovedì di Lusail. Decisa e pungente la risposta del leader della classifica: "In realtà solo loro potevano…", in riferimento al ritardo (-102 punti da Bezzecchi e -85 da Jorge) al Mugello
"Solo Marquez può perdere questo Mondiale". Sì insomma, come a dire che — con quel vantaggio lì (44 punti) — tutto è nelle mani di Marc. Vero, anche se lo spagnolo, una volta riportatagli la dichiarazione, ha deciso di sfoderare una risposta pungente quanto una staccata al limite: "Solo io posso perderlo? In realtà solo loro potevano perderlo…". Il tutto accompagnato da un sorriso a incorniciare la battuta. Il riferimento, ovvio, è quando il Mondiale sembrava saldamente nelle mani dell'Aprilia, cioè quando Marquez si trovava a 102 punti di ritardo da Bezzecchi e a -85 da Martin. I due che, oggi, inseguono.
Il Mondiale al tempo del Mugello
Allora è bene ricordare la classifica post GP del Mugello. Data: 31 maggio scorso. Davanti a tutti c'è Bez: quota 173, poi Martin: quota 156. Marquez ha un binocolo in mano e guarda dal basso dell'ottavo posto della classifica: quota 71. Quindi -102 e -85 punti. Era successo che — a Le Mans — Marquez si era fratturato il quinto metatarso del piede destro e ne aveva approfittato per una doppia operazione. Piede e spalla (dolorante da tempo per una vite che toccava il nervo radiale). Marc aveva saltato la Catalunya e chiuso settimo il GP italiano. Ma poi…
Com'era la classifica post Mugello
- Marco Bezzecchi 173 punti
- Jorge Martin 156 punti
- Fabio Di Giannantonio 134 punti
- Pedro Acosta 103
- Ai Ogura 92
- Raul Fernandez 88
- Francesco Bagnaia 82
- Marc Marquez 71
Così Marquez è risalito fino al match point
Da lì la rimonta. In ordine cronologico: Marquez vince un Ungheria con Martin che travolge Bezzecchi (fuori entrambi). A Brno Bez paga la squalifica per la spinta al commissario. In Olanda Bezzecchi cade ancora, Martin passa in vetta ma Marquez si avvicina al Sachsenring: Bez non parte nemmeno (frattura scomposta della clavicola), Martin chiude quinto. A Silverstone bene le Aprilia, ma Marc infila le vittorie di Aragon e Misano dove aggancia Martin in vetta. Seguono sorpassi e controsorpassi, fino all'infortunio di Jorge a Phillip Island che porta all'allungo in Malesia. E al primo match point di questo weekend qatariota.