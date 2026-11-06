Due storie a confronto, con un comune denominatore: la costante ricerca della 'perfezione' e della vittoria. In questo speciale di Sky curato da Sandro Donato Grosso, ripercorriamo con un'intervista 'doppia' le carriere di Marco Rigamonti e Daniele Rigamonti, capotecnici - rispettivamente - di Marc Marquez e Jorge Martin in Ducati e Aprilia. Con una favola 'Mondiale' ancora tutta da scrivere e una scommessa da pagare, per chi tra i due colleghi italiani ne uscirà sconfitto...