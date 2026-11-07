- 1.M. Bezzecchi
- 2.M. Marquez
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Qatar in diretta LIVE
Cala il sole e si riaccendono i motori in Qatar: alle 17, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, parte la Sprint Race in notturna. In pole c'è Marco Bezzecchi, che condividerà la prima fila con le Ducati di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Poi Raul Fernandez, Bagnaia e Ogura. Dall'11^ casella Jorge Martin, che proverà a stringere i denti per rinviare la festa di Marquez (domenica alle 17 la gara lunga col primo match point mondiale per Marc)
GRIGLIA DI PARTENZA - MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI
in evidenza
I numeri di Michele Merlino dopo la pole di Bezzecchi
- 14^ pole in top-class (5^ quest'anno), 10^ pole con la Aprilia
- Non si era mai qualificato nella top-10 a Lusail in top-class. Il suo miglior risultato in qualifica era un 13° posto l’anno scorso
- Interrompe una sequenza di 6 pole DUCATI a Lusail.
- Non andava in pole da 56 giorni/5 GP (Misano).
- APRILIA: 25^ pole in top-class, la prima a Lusail
Jorge Martin scatterà 11°: il pilota spagnolo deve stringere i denti a due settimane esatte dall'infortunio di Phillip Island (frattura composta del radio)
In prima fila con Bezzecchi partiranno Marquez e Di Giannantonio, dalla 2^ fila Raul Fernandez, Bagnaia e Ogura
In pole position partirà Marco Bezzecchi, che in 1:50.028 ha frantumato il record della pista di Lusail
Cosa serve (ad oggi) a Marc Marquez per vincere il titolo in Qatar
Match point Marquez: cosa serve a Marc per vincere il titolo in QatarVai al contenuto
In palio i primi punti del weekend, anche se oggi Marc Marquez non può chiudere aritmeticamente i conti per il titolo
Ben ritrovati da Lusail, dove alle 17 è in programma (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) la Sprint Race del GP Qatar