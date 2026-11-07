Cala il sole e si riaccendono i motori in Qatar: alle 17, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, parte la Sprint Race in notturna. In pole c'è Marco Bezzecchi, che condividerà la prima fila con le Ducati di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Poi Raul Fernandez, Bagnaia e Ogura. Dall'11^ casella Jorge Martin, che proverà a stringere i denti per rinviare la festa di Marquez (domenica alle 17 la gara lunga col primo match point mondiale per Marc)

GRIGLIA DI PARTENZA - MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI