La MotoGP è pronta a vivere l'ultimo atto della stagione 2026 fuori dai confini europei, prima del rush finale a Portimao e Valencia. Con 7 mesi di ritardo (era previsto in calendario ad aprile, prima del rinvio causa guerra Iran-Usa) ecco il GP del Qatar, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 novembre. Il weekend di Lusail potrebbe consegnare a Marc Marquez il 10° titolo in carriera: il ducatista dovrà guadagnare almeno 30 punti su Jorge Martin e 8 su Marco Bezzecchi per chiudere aritmeticamente i conti. Martin ci riprova dopo il tentativo precoce di Sepang e il ritiro post Libere 2: da verificare le condizioni del suo braccio destro, ma il pilota Aprilia farà di tutto per rinviare la festa a Marquez e provare a tenere vive le risicate speranze iridate. Griglia ristretta: mancheranno i 4 piloti Yamaha per decisione della casa di Iwata, che ha deciso di disertare il weekend. Assente anche Alex Marquez, che è stato operato nei giorni scorsi e sarà sostituito da Iker Lecuona (col rientro di Fermin Aldeguer).