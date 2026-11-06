Dagli orari delle gare alle repliche: ecco la guida completa al GP del Qatar, che potrebbe consegnare il titolo a Marc Marquez. Il weekend di Lusail è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
La MotoGP è pronta a vivere l'ultimo atto della stagione 2026 fuori dai confini europei, prima del rush finale a Portimao e Valencia. Con 7 mesi di ritardo (era previsto in calendario ad aprile, prima del rinvio causa guerra Iran-Usa) ecco il GP del Qatar, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 novembre. Il weekend di Lusail potrebbe consegnare a Marc Marquez il 10° titolo in carriera: il ducatista dovrà guadagnare almeno 30 punti su Jorge Martin e 8 su Marco Bezzecchi per chiudere aritmeticamente i conti. Martin ci riprova dopo il tentativo precoce di Sepang e il ritiro post Libere 2: da verificare le condizioni del suo braccio destro, ma il pilota Aprilia farà di tutto per rinviare la festa a Marquez e provare a tenere vive le risicate speranze iridate. Griglia ristretta: mancheranno i 4 piloti Yamaha per decisione della casa di Iwata, che ha deciso di disertare il weekend. Assente anche Alex Marquez, che è stato operato nei giorni scorsi e sarà sostituito da Iker Lecuona (col rientro di Fermin Aldeguer).
Sprint sabato alle 17, gara domenica alla stessa ora
Dopo le sveglie notturne (o di prima mattina) degli scorsi weekend, cambiano radicalmente gli orari a Lusail. Si parte venerdì alle 12.45 per le prime prove libere, mentre alle 17 ci saranno le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato qualifiche alle 12.40 dopo le FP2 e Sprint Race alle 17. Domenica la gara lunga che potrebbe assegnare il titolo a Marquez parte sempre alle 17 italiane.
Moto3 alle 14, Moto2 alle 15.15
Prima della MotoGP spazio come sempre alle altre classi. La gara Moto3 scatta alle 14, quella Moto2 alle 15.15. Se Quiles ha già chiuso i conti da tempo e proverà al massimo a eguagliare il record di vittorie in una singola stagione di David Alonso, nella classe di mezzo è tutto apertissimo: a tre gare dalla fine Manu Gonzalez ha soltanto 3,5 punti di vantaggio sul connazionale Izan Guevara.
Le repliche della gara di MotoGP
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 20 e una seconda alle 22. Inoltre il GP del Qatar sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.
GP Qatar, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Venerdì 6 novembre
- Ore 10.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 11.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 12.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 13.40: Paddock Live
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 16: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 16.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 18.15: Paddock Live Show
- Ore 18.45: Talent Time
Sabato 7 novembre
- Ore 10.30: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 11.10: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 11.55: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 12.40: MotoGP – Qualifiche
- Ore 13.40: Paddock Live
- Ore 14.35: Paddock Live
- Ore 14.50: Moto3 – Qualifiche
- Ore 15.40: Moto2 – Qualifiche
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 16.55: MotoGP – Sprint
- Ore 17.45: Paddock Live Show
- Ore 18.30: Talent Time
Domenica 8 novembre
- Ore 12.35: Warm Up MotoGP
- Ore 13: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14: Moto3 – Gara
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.15: Moto2 – Gara
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.30: Grid
- Ore 17: MotoGP – Gara
- Ore 18: Zona Rossa
- Ore 19: Race Anatomy