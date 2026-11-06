Il pilota Aprila dopo il 3° posto nelle Pre-qualifiche di Lusail: "L'anno scorso avevamo faticato tantissimo, c'è stato un grande miglioramento, soprattutto con l'elettronica. Bagnaia ha detto che ho fatto un altro sport con la gomma media? No, mi sono solo trovato bene da subito ma è solo venerdì, c'è ancora da lavorare. E con la soft ho fatto più fatica. La nostra moto si 'muove' di più delle altre? Ha questo carattere qui, poi noi cerchiamo di renderla più amabile"

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE