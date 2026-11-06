Il piccolo guaio non ha impedito al leader del Mondiale di chiudere col secondo tempo nel venerdì di Lusail, a 1 decimo dal record della pista di Di Giannantonio. Marquez ha perso la catena appena superata la metà del turno di Pre-qualifiche, poco prima dell'inizio dei time attack. Lo spagnolo ha accostato ed è rientrato al box, prima di salire in sella alla seconda moto e chiudere agevolmente in top ten. Il weekend è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE