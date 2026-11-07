Marco Bezzecchi ha analizzato a Sky Sport il contatto con Marc Marquez che ha provocato la sua caduta nella Sprint del GP del Qatar: "Ho cercato di fare la mia traiettoria, poi ho sentito una bottarella e mi sono ritrovato per terra. La decisione degli steward va rispettata, fare polemica non cambierebbe niente". Domenica alle 17 la gara lunga LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Ti chiedo come stai, fisicamente ed emotivamente?

"Sto bene, tutto a posto. Solo una scivolata, quindi fortunatamente fisicamente è tutto ok. Emotivamente, sono dispiaciuto però siamo ancora durante il weekend di gara. È inutile stare a rimuginare più di tanto, bisogna cercare di mettersi sotto e sistemare tutto per domani".

Hai una lettura univoca di quanto successo? La Direzione Gara ha ritenuto che si trattasse semplicemente di un incidente di gara. Come la vedi tu e come pensi che possa aver ragionato lo Stewards Panel?

"Come vuoi che la veda? Io ho cercato di fare la mia linea, ho visto che Marc era andato un po' largo e ho fatto la mia traiettoria. Poi però è arrivato il contatto e quello che si è ritrovato per terra sono stato io. Faccio fatica a dirti come abbiano ragionato gli steward o a darti un'opinione diversa, perché sarebbe uno spreco di tempo e di energie per me. Alla fine la decisione è stata quella e io devo solamente rispettarla, cercando di sistemarmi per domani. Arrabbiarsi, fare polemica o chissà cosa non cambierebbe niente. Le immagini le avete, ognuno può giudicarle come vuole, dal proprio punto di vista. Di base è questo quello che penso".

Tu eri molto interno, mentre lui era più esterno. Volevo sapere se facevi quella traiettoria anche nei giri precedenti e se lui faceva lo stesso. Avevate due tipi di traiettorie differenti oppure semplicemente lui è arrivato lungo in quel giro?

"Sicuramente, anche per le caratteristiche della nostra moto, nelle percorrenze riesco a stare un po' più stretto. Questo si è visto bene o male per tutto il weekend. Poi c'è stata un po' di bagarre, sono riuscito a prendergli un po' di scia e a stargli vicino. Ho visto che ha staccato molto forte e sapevo che avrebbe allungato un po' la traiettoria, quindi ho cercato semplicemente di fare la mia linea. Onestamente, durante la curva non lo vedevo neanche, perché avevo la testa piegata verso l'interno. A un certo punto ho sentito una bottarella e mi sono ritrovato per terra".

Stamattina sei arrivato a pochissimo dall'1.49 e sei andato veramente fortissimo in qualifica. Quest'anno sei anche un uomo della domenica: pure quando il sabato non andava bene, poi ci regalavi delle grandi gare. Speriamo di vedere qualcosa del genere domani...

"Sì, purtroppo mi sono anche un po' rotto di fare dei sabati brutti, perché comunque faccio delle gran qualifiche, ma nella Sprint, per una cosa o per un'altra, non riesco mai a concludere come vorrei. Fortunatamente la qualifica mi viene buona anche per domani ed è stata una bellissima qualifica. È stata buona la prima partenza, un po' meno la seconda, che era quella che contava di più. Bisogna cercare di lavorare e sistemare questi dettagli".