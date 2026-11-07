Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Bezzecchi-Marquez, l'incidente oggi nella Sprint Race di Lusail. FOTO-VIDEO

MotoGp fotogallery
37 foto

Incidente nel corso del quarto giro della Sprint di Lusail tra Bezzecchi e Marc Marquez. In curva 1 il pilota dell'Aprilia ha provato ad attaccare il leader della corsa: le traiettorie dei due si sono incrociate ed è arrivato il contatto. Ad avere la peggio è stato Bez, caduto e costretto al ritiro. Lo Steward Panel ha giudicato l'episodio un incidente di gara, senza penalizzare Marquez. E Rivola non l'ha presa benissimo… La ricostruzione con FOTO e VIDEO

INCIDENTE BEZZECCHI-MARC MARQUEZ, IL VIDEO

ALTRE FOTOGALLERY

Bagnaia, la caduta nella sprint del GP Qatar. FOTO

MotoGp

Brutta caduta per Bagnaia nella sprint in Qatar dopo un contatto con Aldeguer. Un pauroso...

7 foto

Non solo Bezzecchi a Lusail: i record in MotoGP

motomondiale

L'ultimo record in MotoGP lo firma Bezzecchi nelle qualifiche a Lusail: il pilota Aprilia chiude...

22 foto

MotoGP, griglia partenza Lusail: Sprint alle 17

motogp

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista (in 1:50.028) e conquista la pole position nel...

19 foto

GP Qatar: chi è in Q2 e chi dovrà fare il Q1

MotoGp

Martin chiude col settimo tempo le Pre-qualifiche ed entra nel Q2. Record della pista per Di...

18 foto

Torna Aldeguer, Dixon in Honda al posto di Mir

MotoGp

Tra forfait, piloti in dubbio e assenti per volontà del team Yamaha, il GP Qatar (live su...

12 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto3: Quiles ancora in pole a Lusail, 19° Pini

    GP QATAR

    Quarta pole stagionale in Moto3 per un 'insaziabile' Quiles, già campione del mondo. In prima...

    Bezzecchi: "Peccato per quell'errore all'ultimo"

    aprilia

    Bezzecchi conquista la pole position a Lusail. Il pilota dell'Aprilia, nonostante l'errore...

    Bezzecchi, il VIDEO della pole a Lusail

    telecronaca sky

    Nel VIDEO la strepitosa pole position conquistata da Marco Bezzecchi a Lusail: nuovo record della...