Bezzecchi-Marquez, l'incidente oggi nella Sprint Race di Lusail. FOTO-VIDEO
Incidente nel corso del quarto giro della Sprint di Lusail tra Bezzecchi e Marc Marquez. In curva 1 il pilota dell'Aprilia ha provato ad attaccare il leader della corsa: le traiettorie dei due si sono incrociate ed è arrivato il contatto. Ad avere la peggio è stato Bez, caduto e costretto al ritiro. Lo Steward Panel ha giudicato l'episodio un incidente di gara, senza penalizzare Marquez. E Rivola non l'ha presa benissimo… La ricostruzione con FOTO e VIDEO
- Bezzecchi ha commentato l'episodio su Sky: "Sono dispiaciuto, però siamo ancora a weekend in corso ed è inutile rimuginare più di tanto. Ho cercato di fare la mia linea, ho visto che Marc era andato un po' largo. Però dopo il contatto quello che si è trovato per terra sono stato io. La decisione dello Steward Panel è stata quella e devo rispettarla. Fare polemica non cambierebbe niente. Durante la curva non lo vedevo neanche, poi ho sentito una bottarella e mi sono ritrovato per terra".
- "Ero davanti, non ho fatto niente di strano in quella curva - ha spiegato su Sky -. Bezzecchi era più veloce di mezzo secondo, non so se si aspettava di passarmi all'interno, ma io in curva 1 stacco tardi e vado un po' lungo, se guardate dall'elicottero ogni giro è uguale. Quando sono andato a cercare il cordolo, ho visto che c'era una moto dentro, ho sollevato forte. Io cerco di avere meno contatti perché sono in vantaggio in campionato".
- Marc Marquez e Bezzecchi si sono incrociati nella zona interviste dopo l'incidente. "Stai bene?", chiede Marc. "Sì, sì", risponde Bez.
- L'applauso accompagnato da un "Bravi!" rivolto alla direzione gara dopo la decisione di non penalizzare Marquez.