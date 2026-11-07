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Bezzecchi dopo la pole in Qatar: "Peccato per quell'errore all'ultima curva"

aprilia

Bezzecchi conquista la pole position a Lusail. Il pilota dell'Aprilia, nonostante l'errore nell'ultima curva ha chiuso con il record della pista in 1:50.028: "Potevo essere ancora più veloce ma non mi posso davvero lamentare". Il weekend in Qatar è da tutto da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP QATAR, QUALIFICHE: HIGHLIGHTS

Strepitosa pole position di Marco Bezzecchi a Lusail in Qatar. "Sarei riuscito a essere ancora più veloce senza l'errore all'ultima curva, ma non mi posso davvero lamentare", ha dichiarato il pilota dell'Aprilia che ha chiuso col record della pista, a un passo dal rompere il muro dell'1.49. "Qualifica perfetta ora  cerchiamo di continuare a lavorare così ci concentriamo su questa sera e poi domani". Alle 17 la Sprint Race, domenica (alla stessa ora) la gara che potrebbe regalare il decimo titolo a Marquez. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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