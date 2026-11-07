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MotoGP, qualifiche GP Qatar: gli highlights della pole da Lusail. VIDEO

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Pole strepitosa di Marco Bezzecchi a Lusail: il romagnolo dell'Aprilia firma il nuovo record della pista in 1:50.028, davanti a Marc Marquez e a Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin più in difficoltà rispetto al venerdì: partirà dall'11^ casella. Alle 17 la Sprint Race, domenica (alla stessa ora) la gara che potrebbe regalare il decimo titolo a Marquez. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI 

Super Bezzecchi, incontenibile nel confronto con Marc Marquez in qualifica. Straccia il record a ogni passaggio e fa volare la sua Aprilia per la prima volta in pole sulla pista di Doha. Tutto pur di tener tenere dietro il diavolo spagnolo. Perché Marc è sceso in pista davvero indiavolato e deciso a mettere la firma anche su questa qualifica. Il leader del campionato ha ribassato il record del circuito al primo passaggio, Marco ha replicato subito, ritoccando di tre decimi il primato appena stabilito. Lo spagnolo poteva accontentarsi, in virtù del suo consistente vantaggio in qualifica, ma d’altronde non sarebbe lui, se si accontentasse. Prendendosi un bel po’ di rischi, il campione della Ducati ha provato a rimettersi davanti, ma il super tempo di Bezzecchi era davvero difficile da migliorare. Cosa che invece ha fatto il romagnolo, limando ancora qualche centesimo al cronologico che aveva appena segnato. Una sfida intensa, la sintesi perfetta di questo finale di stagione, con il campione della Ducati deciso a chiudere la partita per il titolo il prima possibile e i suoi avversari decisi a prolungare fino all’ultima gara l’epilogo del Mondiale.

Martin 11°, bene Di Giannantonio e Bagnaia

Impresa che appare in salita per Jorge Martin, che stringendo i denti per il dolore al polso fratturato in Australia ha cercato di rientrate in gioco, chiudendo però la sua qualifica in undicesima posizione (involontariamente infastidito all’ultimo passaggio da Pedro Acosta). Troppo lontano, per cercare di recuperare su Marquez e sul suo compagno di squadra, ma non abbastanza per alzare definitivamente bandiera bianca. Da sottolineare infine il terzo posto di Di Giannantonio, velocissimo fin da venerdì, e il quinto di Bagnaia, resuscitato tre le curve del Qatar.

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