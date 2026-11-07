Super Bezzecchi, incontenibile nel confronto con Marc Marquez in qualifica. Straccia il record a ogni passaggio e fa volare la sua Aprilia per la prima volta in pole sulla pista di Doha. Tutto pur di tener tenere dietro il diavolo spagnolo. Perché Marc è sceso in pista davvero indiavolato e deciso a mettere la firma anche su questa qualifica. Il leader del campionato ha ribassato il record del circuito al primo passaggio, Marco ha replicato subito, ritoccando di tre decimi il primato appena stabilito. Lo spagnolo poteva accontentarsi, in virtù del suo consistente vantaggio in qualifica, ma d’altronde non sarebbe lui, se si accontentasse. Prendendosi un bel po’ di rischi, il campione della Ducati ha provato a rimettersi davanti, ma il super tempo di Bezzecchi era davvero difficile da migliorare. Cosa che invece ha fatto il romagnolo, limando ancora qualche centesimo al cronologico che aveva appena segnato. Una sfida intensa, la sintesi perfetta di questo finale di stagione, con il campione della Ducati deciso a chiudere la partita per il titolo il prima possibile e i suoi avversari decisi a prolungare fino all’ultima gara l’epilogo del Mondiale.