Moto3, qualifiche GP Qatar: pole di Quiles, 19° Pini. Out Bertelle. HIGHLIGHTSGP QATAR
Quarta pole stagionale in Moto3 per un 'insaziabile' Quiles, già campione del mondo. In prima fila anche Almansa e Brian Uriarte. Pini, unico italiano in pista dopo il forfait di Bertelle per la brutta caduta nelle libere, scatterà 19°. Domenica la gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Poteva prenderla Almansa, come lui, che alla fine l’ha conquistata giocando però d’azzardo. Maximo Quiles ha firmato la quarta pole stagionale, dopo due brutte cadute, tra venerdì e sabato, ma con thriller finale. "Stavo spingendo tanto ma poi ho ritrovato le sensazioni giuste in qualifica, perché la mia squadra mi ha riconsegnato una moto perfetta", ha detto il neo campione del mondo. Dopo aver segnato il miglior tempo, Quiles s’è piazzato al box, a osservare le mosse degli avversari. Tra questi Almansa, in quel momento secondo nella classifica dei tempi, e Carpe che aveva vinto la lotteria delle scie, incollandosi al pilota di Intact insieme a Uriarte finendo alle sue spalle.
In prima fila anche Almansa e Uriarte
Per il secondo tentativo, nessuno s’è mosso fino all’ultimo istante. Quiles, Almansa e Carpe hanno preferito marcarsi a vicenda, lasciando scorrere il cronometro, oltre il tempo utile per chiudere un giro e rilanciarsi. Scommessa vinta da Quiles. Ad Almansa è andata comunque bene, perché nessuno ha ritoccato il suo cronologico. Cosa che invece non è successa a Carpe, superato in griglia da Uriarte che gli ha soffiato l’ultimo posto rimasto in prima fila.
Pini dalle retrovie
Bravo anche Munoz, finito al quinto posto di fianco a Fernandez, il migliore del team Leopard: il suo compagno di squadra, Pini, non ha passato la Q1, battuto anche dal giapponese Mitani, finito poi al penultimo posto in Q2.