Poteva prenderla Almansa, come lui, che alla fine l’ha conquistata giocando però d’azzardo. Maximo Quiles ha firmato la quarta pole stagionale, dopo due brutte cadute, tra venerdì e sabato, ma con thriller finale. "Stavo spingendo tanto ma poi ho ritrovato le sensazioni giuste in qualifica, perché la mia squadra mi ha riconsegnato una moto perfetta", ha detto il neo campione del mondo. Dopo aver segnato il miglior tempo, Quiles s’è piazzato al box, a osservare le mosse degli avversari. Tra questi Almansa, in quel momento secondo nella classifica dei tempi, e Carpe che aveva vinto la lotteria delle scie, incollandosi al pilota di Intact insieme a Uriarte finendo alle sue spalle.