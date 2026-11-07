MotoGP in Qatar: le pagelle della Sprint Race di LusailDI P. BELTRAMO
Introduzione
Massimo dei voti per Marquez, che domenica avrà il primo match point per il titolo. Eroico Martin, sfortunato Bezzecchi: out dopo il contatto con il leader del Mondiale quando era in corsa per una potenziale vittoria. Bellissimo secondo posto di Di Giannantonio. Domenica la gara lunga alle 17 su Sky Sport e in streaming su NOW col primo match poin iridato per MM93. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
INCIDENTE BEZ-MARQUEZ: FOTO E VIDEO - ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA
Quello che devi sapere
FORZA PECCO
- Una serata interessante e molto difficile per via di un incidente pazzesco che ha coinvolto Bagnaia mentre stava finalmente disputando una gara al suo livello che ha causato una bandiera rossa. Colpito da Aldeguer, arrivato molto lungo e buttato in cielo dalla sua Ducati. Peccato, anche perché si è rotto il quarto e quinto metatarso del piede destro, quelle nel quarto sono fratture multiple da operare e quindi tornerà in Italia. Nel frattempo è stato trasportato a Doha in ospedale per indagini più approfondite, speriamo negative.
ALDEGUER: 3
- Ad Aldeguer (3) sono stati giustamente comminati due long lap come penalità, già scontati in questa sprint. Molto onesto lo spagnolo che nelle interviste post gara ha ammesso il suo errore e ha chiesto scusa. Alla fine 11° dopo i due long lap, ingiudicabile.
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CHE PECCATO PER BEZ
- Nella seconda partenza Marquez scatta in testa, lotta con Bezzecchi che forte della pole cerca di mettersi davanti e alla prima curva del secondo giro rientrando da un leggero largo, Marc entra e stende Marco. Viene ritenuto non responsabile, ci sta visto che era al limite e probabilmente non l'ha visto, ma il povero Bez vede svanire una possibile vittoria e insieme altre piccole speranze mondiali senza colpe NG. Peccato davvero.
MARC: 10; '11' A MARTIN
- Poi Marquez, 10, vince una gara che ha visto Jorge Martin finire terzo dopo essere stato addirittura minaccioso per Marquez, 14 giorni dopo la frattura del radio destro a Phillip Island, una settimana dopo aver rinunciato al GP della Malesia per il dolore. L'impossibile non esiste, ma quanto fatto da Martin è fantastico, per riuscirci devi essere uno come lui, cioè tosto, motivato, duro, appassionato. Va là, oggi Martin si merita '11' per i sorpassi e la gara che ha fatto.
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SULL'INCIDENTE MARQUEZ-BEZZECCHI
- Marc comunque ha scelto di partire con una morbida posteriore, copiato poi nonostante il parere contrario del team da Martin (altro motivo per fargli i complimenti). Discussa la decisione di non intervenire da parte della direzione gara per il contatto tra Marquez e Bezzecchi con caduta dell'italiano. L'importante è che il Bez (NG) non si sia fatto nulla e che nel GP sia velocissimo come in questa sfortunata sprint.
DIGGIA: 9
- Bravo anche Di Giannantonio con la sua Ducati VR46 che ha conquistato la prima fila in qualifica, il secondo posto in gara su una pista che ama: 9.
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RAUL: 8; OGURA: 7
- Bene pure Raul Fernandez quarto che si sta riprendendo dal problema al dito, 8. Tra le Aprilia settimo Ogura, un po' in ombra rispetto alle altre 7. Nono Lecuona, 7, considerata la sua scarsa esperienza in MotoGP.
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ZARCO: 7
- Molto bene il francese che ha chiuso quinto ed evidentemente su questo tracciato così fluido si è trovato bene. 7, perché è stato molto più veloce delle altre Honda, finite tutte dietro e fuori dai 9 che prendono punti.
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LE ALTRE HONDA: 5
- Un 5 di gruppo per Moreira e Marini, NG per Dixon, ultimo ma praticamente buttato lì in sostituzione dello sfortunato Mir.
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ACOSTA: 7; BESTIA: 6
- KTM non molto competitive oggi anche se il migliore è come quasi sempre il solito Pedrito Acosta sesto, 7, con Bastianini ottavo, 6. Binder più lontano (5), Viñales non è in condizioni fisiche per correre con risultati al livello del suo talento. Spiace vederlo sempre così dietro, NG.
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