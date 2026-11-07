Introduzione

Massimo dei voti per Marquez, che domenica avrà il primo match point per il titolo. Eroico Martin, sfortunato Bezzecchi: out dopo il contatto con il leader del Mondiale quando era in corsa per una potenziale vittoria. Bellissimo secondo posto di Di Giannantonio. Domenica la gara lunga alle 17 su Sky Sport e in streaming su NOW col primo match poin iridato per MM93. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

INCIDENTE BEZ-MARQUEZ: FOTO E VIDEO - ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA