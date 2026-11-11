MotoGP, Bezzecchi da record: prime 12 vittore in 12 circuiti diversi, battuto Spencer
Marco Bezzecchi ha stabilito domenica scorsa a Lusail un incredibile record nella classe regina, diventando il primo pilota nella storia della MotoGP a conquistare le sue prime 12 vittorie in altrettanti circuiti diversi. Un primato che durava da oltre 40 anni! La MotoGP torna a Portimao dal 20 al 22 novembre, live su Sky Sport e in streaming su NOW
- Con il successo di domenica scorsa in Qatar, Marco Bezzecchi ha stabilito un nuovo record in MotoGP
- Mai nessuno, infatti, aveva vinto le sue prime 12 gare nella classe regina in circuiti diversi
- Il precedente primato appartaneva a Freddie Spencer, che vinse le sue prime 11 gare tra il 1982 e il 1984
- Disputato presso l'Autódromo Termas de Río Hondo
- Disputato presso il Circuito Bugatti (Le Mans)
- Disputato presso il Buddh International Circuit
- Disputato presso il Circuito di Silverstone.
- Disputato presso l'Autódromo Internacional do Algarve.
- Disputato presso il Circuito Ricardo Tormo di Valencia
- Disputato presso il Chang International Circuit
- Disputato presso l'Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)
- Disputato presso il Circuit of the Americas di Austin
- Disputato presso l'Autodromo Internazionale del Mugello
- Disputato presso il Pertamina Mandalika International Street Circuit.
- Disputato presso il Lusail International Circuit