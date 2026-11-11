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MotoGP, Bezzecchi da record: prime 12 vittore in 12 circuiti diversi, battuto Spencer

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Marco Bezzecchi ha stabilito domenica scorsa a Lusail un incredibile record nella classe regina, diventando il primo pilota nella storia della MotoGP a conquistare le sue prime 12 vittorie in altrettanti circuiti diversi. Un primato che durava da oltre 40 anni! La MotoGP torna a Portimao dal 20 al 22 novembre, live su Sky Sport e in streaming su NOW

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