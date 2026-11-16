Marco Bezzecchi è stato alle Atp Finals per la prima giornata del torneo dei 'maestri': per il pilota Aprilia anche un incontro con Sinner, presente a Torino per ritirare un premio, e con Alexander Zverev, vincitore della prima partita. "Esperienza unica, bellissimo chiacchierare con Jannik e conoscere Sascha". Ecco le FOTO postate dal Bez sul profilo Instagram