Marco Bezzecchi è stato alle Atp Finals per la prima giornata del torneo dei 'maestri': per il pilota Aprilia anche un incontro con Sinner, presente a Torino per ritirare un premio, e con Alexander Zverev, vincitore della prima partita. "Esperienza unica, bellissimo chiacchierare con Jannik e conoscere Sascha". Ecco le FOTO postate dal Bez sul profilo Instagram
- "Esperienza Unica! Grazie Atp Final per l’invito! Mi avete trattato da Dio!", ha esordito Bezzecchi nel suo post Instagram
- "Bellissimo anche chiacchierare con Jannik, un campione vero, una grande fonte di ispirazione non solo per me ma per tutti gli sportivi e non..."
- "Fantastico conoscere anche Alexander, che ha dominato la prima partita con dei servizi fuori di testa! Fighissimo!"
- Un'immagine della visuale dal campo di Bezzecchi durante la partite vinta da Zverev (doppio 6-4 a Jodar) all'esordio alle Finals