Alex Marquez sarà in pista a Portimao, almeno per le prime prove libere (venerdì alle 11.45 su Sky Sport e in streaming su NOW): il pilota Gresini è 'fit' ma i medici della MotoGP gli daranno l'ok definitivo al termine delle FP1. Il pilota Gresini è reduce dall'operazione alla clavicola, necessaria per rimuovere la placca inserita dopo l'incidente di Barcellona e per risolvere anche una fastidiosa borsite che gli stava creando qualche problema nei GP precedenti al Qatar (poi saltato per recuperare dall'intervento)