Dalle vittorie più belle agli errori da cui imparare per il futuro, dal rapporto col compagno uscente (Martin) all'amicizia con quello in arrivo (Bagnaia): Marco Bezzecchi ha fatto il bilancio del suo 2026 in chiaroscuro in questa lunga intervista a Guido Meda all'interno della rubrica 'Racebook'

Siamo a Portimao, siamo alla penultima gara della stagione e tu hai dimostrato che cambiano le piste ma, se c'è da andare forte, vai forte...

"Devo dire che la velocità, fortunatamente, non ci è mancata e sono molto contento di questo. Abbiamo lavorato duramente per riuscire ad avere una moto competitiva sempre e questo è una buona dimostrazione. Non bisogna mai mollare, però per adesso bene".

Quando sei arrivato in Aprilia ce l'avevi un'aspettativa di poter essere così tanto vincente con una moto?

"Non avevo particolari aspettative, è una cosa che ho imparato a fare nel tempo. Perché le aspettative tante volte ti possono far male, se magari non va come speri. Però, allo stesso tempo, comunque il mio obiettivo era quello di diventare un pilota forte per una casa storica, ufficiale, come l'Aprilia. Ci siamo voluti, ci siamo voluti bene da subito e quindi ce l'avevo chiara in testa. Però comunque poi bisognava farlo...".

C'è tra tutte queste vittorie una più bella delle altre?

"La risposta più scontata sarebbe il Mugello. La metto in cima alla classifica con distacco, però ce n'è un'altra che per me è valsa molto, che è quella del Brasile perché era venuto a mancare un mio amico, Roby Lunadei. E' stato bello poter dedicare alla sua famiglia quella vittoria".

In Marco Bezzecchi secondo me c'è una parte emotiva molto spiccata. Quanto è difficile essere un personaggio pubblico che fa le corse con quell'emotività lì?

"Da una parte non è difficile perché alla fine sono fatto così. Quindi non è che devo fare chissà cosa. È difficile perché, al giorno d'oggi, tutti possono dire la loro e tante volte puoi soffrire di commenti che leggi. Non li soffro però comunque... li evito per non soffrire".

Non voglio togliere luce alle cose belle, alle vittorie, però è evidente che, dentro questa stagione, tocca fare i conti anche con l'altra metà, che è stata quella degli zeri. Se uno pensa al Mugello e poi pensa a Misano, dove il potenziale era alto, pensa a due cose agli antipodi. Gli errori hanno a che fare con la tua emotività o con delle sfighe tecniche oppure con le cose che possono capitare a un pilota?

"Non parlerei di sfiga. Quando fai un errore è sempre un insieme di fattori, in primis solitamente il pilota che fa uno sbaglio sulla moto. E poi ovviamente certe volte lo sbaglio ti è concesso dalla moto, magari in certe fasi della gara se le gomme sono ancora buone, se riesci bene o male a rimediare. Però ci sono anche altre volte dove, purtroppo, lo sbaglio lo paghi. Ci sono stati sicuramente alcuni episodi con magari qualche contatto e sono quelle cose che sono anche un po' fuori dal tuo controllo. Però fondamentalmente di solito quando uno cade, o comunque non va come vorrebbe, è sempre per un errore".

Bezzecchi parla con Guida Meda nel suo motorhome

Ma in te prevale adesso la soddisfazione di aver vinto sei gare, che magari speriamo diventino di più, oppure il rammarico perché comunque questa poteva essere una stagione straordinaria per il titolo mondiale?

"Io sono molto contento della mia stagione. E' vero, magari a posteriori è più facile esprimere del disappunto, però alla fine se tu ci pensi questa è la mia miglior stagione in MotoGP. Ho fatto tanti podi, ho fatto delle belle vittorie... E' vero, ci sono state un po' di gare che non sono andate come avrei voluto, però fa tutto parte di un percorso e bisogna sempre cercare di trarre il buono da tutto e cercare di utilizzare tutto come lezione per le volte dopo. Non mi aspetto che l'anno prossimo sarà tutto perfetto, ci saranno sempre delle cose che magari non vanno come speri. Però magari con l'esperienza fatta quest'anno, in futuro potrei diventare qualcosina di meglio...".

Chi ha corso con Valentino Rossi o con Pedrosa o Lorenzo dice "Io da quelli lì ho imparato". Tu in questo caso ti sei misurato dritto dritto, anche il tuo compagno Martin, con Marquez. Una cosa che ha fatto Marquez quest'anno è stata quella, mentre voi in qualche situazione sciupavate, di diventare costante, magari di rinunciare. Hai assorbito quella situazione lì? Se la stagione ripartisse adesso, forte di quello che hai visto fare a lui, lo metteresti in pratica?

"Assolutamente sì, o comunque ci proverei. Alla fine Marc, oltre ad avere una velocità disarmante - perché comunque è sempre straveloce - ha quell'esperienza, quella fame, quella tenacia di capire sempre il momento giusto per attaccare o per cercare un attimo di salvaguardare le cose. E' molto importante cercare di imparare da lui".

Ti sei mai dato una risposta alla domanda che si fanno in tanti, cioè se come moto è meglio la Ducati o è meglio l'Aprilia in questo momento?

"Per me la moto migliore è la mia, perché io guido quella, sono follemente innamorato della mia moto".

Quindi nel confronto diretto tra le due italiane? Un tema che appassiona e che è ancora vivo per la classifica costruttori...

"Non saprei perché non posso farti un paragone, non provando la Ducati, non avendola guidata. Ogni moto ha i suoi punti di forza e i suoi punti da migliorare. Alla fine sono forse più i risultati che contano. Noi secondo me abbiamo fatto un buon lavoro da dove siamo partiti, abbiamo fatto una grande crescita. E' una cosa che tutti i ragazzi di Noale devono tenere bene a mente. Però con la stessa fame tocca continuare così".

Con Jorge Martin, tuo compagno di team, avete avuto buoni rapporti, cattivi rapporti, poi di nuovo buoni... Non nell'esperienza in MotoGP, dico nella vostra vita di ragazzini. Vi vedo in quelle gag che fate per i social, onestamente sembra un rapporto meraviglioso. Ti dispiace lasciarlo oppure è uno di quei distacchi professionali che uno mette nel conto?

"E' un pilota forte, che può essere anche scomodo ovviamente. In questo caso per me è stata una grande rivelazione perché, come hai detto tu, in passato non sempre siamo andati d'accordo. Però crescendo siamo maturati e, quando ci siamo ritrovati poi l'anno scorso, da subito c'è stato un bel rapporto e abbiamo lavorato spesso insieme. Poi, quando abbiamo iniziato tutti e due a combattere per le prime posizioni, il lavoro insieme è leggermente calato per quanto riguarda i meeting. Ma questo era normale che fosse così... Però è continuato questo bel rapporto. Da una parte, a livello umano, mi spiace, a livello professionale è una delle cose che bisogna mettere in conto. Alla fine non è il mio migliore amico: lo considero un bravissimo ragazzo e un bravo professionista. Lo rispetto molto, ci ho stretto un bel legame, però alla fine questo fa un po' parte del lavoro".

In compenso arriva Pecco, con cui il rapporto è oggettivamente figo.

"È un rapporto bello e duraturo, costruito in anni e anni. Quindi questo lo rende sicuramente solido. È anche vero che non siamo mai stati così vicini a lavorare e questa cosa mi incuriosisce. Sono sicuro che sarà figo e speriamo di fare delle belle bagarre".

A volte, in certe occasioni pubbliche, tu non sei il Bez che molla, il Bez che conosco. Sei bello abbottonato e magari vorresti far uscire dell'altro che non viene fuori...

"Sì, è così. Tu mi conosci e lo vedi. Magari chi non mi conosce bene lo vede meno, però è una cosa normale. Alla fine è comunque lavoro, però sto cercando di lavorarci. Se lo noti già sono contento, perché vuol dire che pian piano sto migliorando".