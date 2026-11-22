L'amministratore delegato Ducati è intervenuto su Sky dopo la vittoria del Mondiale di Marquez. "Difficile commentare giornate così. C'è il lavoro dietro di tantissime persone, di una fabbrica intera: è il momento di festeggiare. Marc ha fatto una cosa incredibile, ci ha regalato il sogno di vincere 5 campionati consecutivi. Cinque titoli piloti consecutivi è una cosa pazzesca. È stata dura, ma molto bello"

MARQUEZ CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT