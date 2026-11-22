Passerella trionfale per Marc Marquez sul circuito di Portimao: il pilota della Ducati chiude all'8° posto e si laurea aritmeticamente campione del mondo per la decima volta in carriera con un weekend d'anticipo. Festa anche per Bezzecchi, che vince in Portogallo davanti alle altre Aprilia di Martin e Raul Fernandez. Nel video, l'ultimo giro con l'appassionante telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini