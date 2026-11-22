Marc Marquez ha conquistato a Portimao il decimo titolo mondiale della sua carriera. Dopo il GP Portogallo, il pilota Ducati ha raccontato su Sky Sport le emozioni del trionfo e ha dedicato il titolo a chi ha creduto in lui nei momenti più difficili

Hai dedicato questa vittoria bellissima alle persone che ti hanno sostenuto, a chi ha creduto in te. Quanto è stata importante questa energia che ti hanno dato in momenti non facili?

"L'anno scorso è stato un titolo d'istinto, dovevo solo guidare. La verità è che a livello emozionale era per me, per tutto quello che era successo. Questo titolo, invece, lo volevo dedicare a tutte le persone che hanno creduto in me, tifosi, team: ci credevano anche quando ero in un letto con il braccio fermo. È stato un anno di adattamento, con molto lavoro mentale. Vincere questo ottavo titolo in MotoGP è molto importante, il decimo in totale. Voglio fare un ringraziamento speciale anche ad Agostini che è venuto qui: eguagliare il più grande della storia nella top class è una cosa incredibile. È molto importante anche per la Ducati, perché sono cinque mondiali di fila e per loro è molto importante".

Torno a quando sei salito sulla torre davanti ai tuoi tifosi e hai detto quella cosa. Prima c'è stato un misto di urla di liberazione, di pianto. C'è stata un'intensità diversa dal Mondiale dell'anno scorso. La domanda è: perché avevi nel cuore questo istinto? E quanto sei proiettato sull'anno prossimo per una nuova avventura che ti faccia partire più sereno rispetto a come sei partito quest'anno che avevi avuto tante difficoltà?

"L'anno scorso ho avuto la fortuna che guidavo d'istinto e tutto andava bene. Però guidavo con '20kg' nella spalla, per tutto quello che era successo, per la strada che avevo scelto: lasciare Honda, lasciare Gresini, andare nel team ufficiale Ducati e vincere lì. Era una responsabilità molto grande, una sfida con me stesso, quindi l'anno scorso mi sono tolto questi '20kg'. Quest'anno l'avevo detto e continuo a dirlo: per la mia vita non cambiava niente avere un titolo in più o in meno. Certo, un titolo in più è importante. È stato un anno di adattamento, nel quale il team ha lavorato in maniera incredibile. Un anno in cui le mie persone mi hanno aiutato tanto dopo Le Mans, io lì non ci credevo più. Mi hanno detto: 'Dai, lavoriamo sulla mente, prova ad andare a punti in tutte le gare'. Lo abbiamo fatto in tutte meno che ieri, questo penso che mi ha portato a chiudere il campionato qui a Portimao".