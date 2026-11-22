Jorge Martin rende omaggio a Marc Marquez dopo la conquista del titolo mondiale a Portimao: "Ha fatto un lavorone per tutta la stagione, recuperando tantissimi punti. Per me è stato un privilegio riuscire a lottare con lui fino alla fine". Sul bilancio della stagione ha aggiunto: "Non ho avuto sempre la velocità per vincere il Mondiale. Ma possiamo andare via a testa molto alta: questa stagione mi ha reso un uomo e un pilota migliore". Guarda il VIDEO qui sopra

MARQUEZ CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT