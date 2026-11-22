Moto2, GP Portogallo: Guevara accorcia nel Mondiale a -4,5 punti da Gonzalez. Vince MunozGP PORTOGALLO
Bella vittoria di Munoz, ma che caos a Portimao. Maxi caduta nel corso dell'8° giro che coinvolge anche Gonzalez, costretto ad abbandonare la corsa perché rientrato dalla parte sbagliata della pit lane in regime di bandiera rossa. Ma rimane leader del Mondiale, con 4,5 punti di vantaggio in classifica su Guevara, 7° al traguardo. Il campionato si deciderà tra una settimana a Valencia
Annullato il mach point di Manu Gonzalez, la lotta per il titolo con Izan Guevara si deciderà a Valencia, ultima gara in calendario. E’ andato tutto storto per il leader del mondiale, rimasto invischiato in un incidente che l’ha estromesso dalla gara...
Che caos a Portimao: cosa è successo
All’ottavo giro Salac è caduto davanti a lui e Vietti ed entrambi gli sono finiti addosso. Gonzalez, nell’impatto contro la moto del connazionale, ha forato la gomma anteriore e non è riuscito a tornare in tempo al box per poter ripartire. Nel frattempo, la direzione gara aveva interrotto la corsa. I suoi meccanici, aiutati da un gruppetto di volenterosi, in realtà l’hanno riportata nei tempi previsti, ma sbagliando l’ingresso e a termine di regolamento il pilota di Intact è stato escluso.
Guevara accorcia -4,5 nel Mondiale
Il suo rivale diretto, Izan Guevara, non ne ha approfittato: scattato dall’ottava posizione nella seconda manche ha chiuso infine settimo guadagnando otto punti in classifica, portandosi a 4,5 lunghezze da Gonzalez. Una sfortuna per parte verrebbe da sottolineare, ricordando il ritiro di Guevara in Qatar per problemi tecnici.
Vittoria di Munoz, italiani fuori dalla zona punti
Il focus della corsa era concentrato sulla sfida al vertice ed è passata in secondo piano la vittoria di Munoz, davanti ad Alonso Lopez e Senna Agius, così come il derby in casa Aspar tra Holgado e Alonso, vinto da quest’ultimo (giunto quarto). Gara complessa, nel suo insieme, condizionata da troppi errori e contatti in pista, solo in parte giustificati dalle condizioni dell’asfalto, ancora chiazzato per la pioggia della notte. Fuori di giochi tutti gli italiani: il migliore è risultato Vietti, diciassettesimo.