Che caos a Portimao: cosa è successo

All’ottavo giro Salac è caduto davanti a lui e Vietti ed entrambi gli sono finiti addosso. Gonzalez, nell’impatto contro la moto del connazionale, ha forato la gomma anteriore e non è riuscito a tornare in tempo al box per poter ripartire. Nel frattempo, la direzione gara aveva interrotto la corsa. I suoi meccanici, aiutati da un gruppetto di volenterosi, in realtà l’hanno riportata nei tempi previsti, ma sbagliando l’ingresso e a termine di regolamento il pilota di Intact è stato escluso.