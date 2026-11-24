Vinales per ora saluta la MotoGP: salta il GP Valencia, al suo posto Pol Espargaroktm tech3
Pol Espargaro sostituirà Maverick Vinales in Ktm Tech3 anche nel GP di Valencia. Lo spagnolo non recupera dagli ormai soliti problemi alla spalla ed è costretto ad alzare bandiera bianca per quello che doveva essere (almeno per il momento) il suo ultimo Gran Premio in MotoGP. Per il 2027 Vinales è senza sella, da capire se prenderà corpo l'ipotesi di fare da test rider (magari con Ducati) o se si apriranno nuove possibilità nei prossimi mesi