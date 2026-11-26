A Valencia Bagnaia e Ducati si sono salutati, emozionando ed emozionandosi. Il torinese chiude la sua avventura con Borgo Panigale senza poter correre, fermato da un piccolo versamento alla testa che gli impone riposo (il piede è invece in via di guarigione e non sarebbe stato un problema). In un'intervista a Guida Meda il due volte campione del mondo MotoGP ha parlato delle sue condizioni fisiche e del rapporto con Ducati DUCATI CELEBRA BAGNAIA. VIDEO

Innanzitutto come stai?

"Sto molto bene. Alla fine, in questo momento, è l'umore che non sta molto bene, perché abbiamo fatto di tutto per arrivare pronti qua, però su certe cose si può far poco e purtroppo, con la botta alla testa che c'è stata nella gara in Qatar, ho avuto questo piccolo versamento in testa che si sta riassorbendo, ma ancora non si è riassorbito e non mi permette di poter fare un weekend di gara dove ci sono più rischi. Sono situazioni dove ti puoi disidratare. E' vero anche che si evolve molto rapidamente, però non è che posso dire 'sto bene e domani sono a posto e salgo in moto'...".

Martedì c'è un test che è importante per te, interessante per tutti e per il mondo. Oggi non si può dire se lo potrai fare o no...

"Al momento è chiaramente difficile, però avrò altri accertamenti in questi giorni e vedremo. Spero che la situazione possa risolversi perché comunque, come hai detto tu, sono molto importanti. Però sarebbe stato anche molto importante poter fare la mia ultima gara in Ducati con questa livrea meravigliosa. È un grande peccato perché il piede è a posto anche se ancora non saldato del tutto, ma lì sono abbastanza a posto".

Bagnaia sulla moto con la livrea speciale dedicatagli da Ducati

C'è un piccolo problema di testa, ma c'è stato un grande tema di cuore in quella che è stata la tua ultima conferenza stampa in rosso. Perché questo mi fa pensare: dopo due titoli mondiali vinti, dopo che sei diventato il primatista di vittorie con Ducati, dopo due stagioni anche molto difficili, abbiamo assistito a un incontro sentimentalmente molto intenso e reciproco fra te e Dall'Igna. Non trattenevi più l'emozione e hai pianto. Non capisco se sia una separazione dolorosa, doverosa o entrambe le cose.

"Come anche i migliori matrimoni a volte i rapporti possono avere una fine. E' ovvio che negli ultimi due anni le cose sono cambiate. Dobbiamo pensare sempre positivo, che secondo me è molto di più di quello che soo stati gli ultimi due anni. Perché comunque le vittorie, i podi, il rapporto, il mio team, quello che abbiamo costruito insieme, che ancora oggi porta ad avere per il quinto anno consecutivo una Ducati campione, è merito del lavoro che è stato fatto. Purtroppo cambiano i punti di vista, cambiano le priorità e alla fine un po' di comune accordo abbiamo preso strade diverse per il futuro. Son state scelte fatte a malincuore sicuramente, perché io non ho mai nascosto la mia volontà. Ma è un mondo di lavoro alla fine e quindi i mondi di lavoro a volte possono non rompere i rapporti, ma portare a separazioni".

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