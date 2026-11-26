Ultima conferenza 2026: a Valencia, ora LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, parlano Jorge Martin, Fabio Quartararo e Pedro Acosta. Intanto Ducati celebra Bagnaia con un video e una moto speciale. Pecco: "Non posso correre per un piccolo ematoma alla testa". Venerdì in pista alle 10.45 per le Libere, Pre-qualifche dalle 15
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MotoGP in pista venerdì mattina per le prove libere alle 10.45, poi alle 15 le Pre-qualifiche. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
FINISCE QUI LA CONFERENZA PILOTI
Acosta: "Non so come sarà il prossimo anno. Credo non si possa comparare un pilota che ha vinto 10 Mondiali con uno che ha vinto un solo GP in MotoGP. Sarà una grande sfida, enorme, molto più grande di tutte quelle affrontate nel corso della mia carriera"
Quartararo: "Ci sono lamentati del device posteriore ma è parte di quello che rende queste moto speciali. Non mi mancherà anche se ce l'hanno solo le MotoGP... Ma credo che le nuove moto arriveranno presto al livello di quelle attuali"
Martin: "Sarà strano con le nuovo moto, la sensazione sarà quella di andare indietro perché le moto attuali sono le più performanti. Sarà strano passare a moto un po' meno performanti, torneremo al top della performance ma ci vorrà qualche anno"
Martin: "Cosa mi porterei in Yamaha dell'Aprilia? La stabilità nelle curve veloci". Acosta: "Se faccio un cambiamento non voglio portarmi dietro le stesse cose, ma scoprire cose diverse"
I piloti rispondono sulla nuova era delle 850cc. Martin: "Non vedo l'ora, è ciò che rende lo sport interessante. Sono curioso. Dopo il test mi riposerò". Acosta: "Sarà bello per tutti, molti piloti cambieranno moto". Quartararo: "Vedere così tanti piloti cambiare sarà particolarmente strano e sarà ancor più divertente così"
Acosta: "Ducati era la sfida che serviva alla mia carriera, non vedo l'ora di iniziare". Quartararo: "Anch'io non vedo l'ora di provare la moto nei test, mi serviva questo passo per la mia carriera"
Quartararo: "Ho passato tutta la carriera in MotoGP con Yamaha, ci siamo goduti bellissimi momenti. Voglio godermi questo ultimo weekend"
Acosta: "Ho avuto una bella relazione col team e con tutti quanti in Ktm. Proveremo a finire al meglio prima di iniziare un nuovo momento della mia carriera"
Martin: "Il titolo costruttori è un obiettivo, voglio lasciare Aprilia nel miglior modo possibile e proverò a mantenere il 2° posto nella classifica piloti"
INIZIA ORA LA CONFERENZA PILOTI (con qualche minuto di ritardo)
Tutto pronto nella sala stampa di Valencia. Tra poco parleranno Jorge Martin, Fabio Quartararo e Pedro Acosta, che inaugureranno l'ultimo GP della stagione
Martedì 1 dicembre la MotoGP entrerà in una nuova era coi test di Valencia, i primi ufficiali con le moto da 850cc e le gomme Pirelli. La giornata sarà da seguire LIVE su Sky Sport (canale 208) e in streaming su NOW a partire dalle 10
In Ktm Tech3 confermato Pol Espargaro, che sostituirà ancora Maverick Vinales. Per quest'ultimo un amaro addio (per il momento) alla MotoGP, visto che non ha un contratto per il 2027 e deve ancora sciogliere i dubbi sul suo futuro
La CLASSIFICA piloti prima dell'ultimo atto a Valencia
MotoGP, la classifica dopo Portimao: Marc Marquez campioneVai al contenuto
Marco Bezzecchi e Jorge Martin si giocheranno il secondo posto nella classifica piloti alle spalle di Marc Marquez: i due piloti Aprilia sono separati da soli due punti
Ducati ha omaggiato Pecco anche con una moto speciale. Il claim per salutarlo è "Da rookie a leggenda"
Il VIDEO di saluto di Ducati a Bagnaia
Bagnaia: "Non corro per un piccolo ematoma alla testa"
A frenare Bagnaia non è stato l'infortunio al piede, bensì un piccolo sanguinamento alla testa che, per ora, ha invitato i medici alla prudenza. A spiegarlo lo stesso Pecco in una conferenza d'addio organizzata in Ducati: "Al momento dai medici è un no anche per il test di martedì. Ma essendoci cinque giorni ancora il piccolo ematoma potrebbe - lo spero tanto - anche evolvere in meglio. E comunque se potessi fare il test dovrei andare con molta tranquillità"
Buongiorno da Valencia, dove tra circa un'ora andrà in scena l'ultima conferenza piloti del 2026, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A parlare saranno Jorge Martin, Fabio Quartararo e Pedro Acosta. Tutti e 3 i piloti sono pronti a congedarsi dalle rispettive case, per iniziare una nuova avventura dal 2027 rispettivamente in Yamaha, Honda e Ducati