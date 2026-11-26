I piloti rispondono sulla nuova era delle 850cc. Martin: "Non vedo l'ora, è ciò che rende lo sport interessante. Sono curioso. Dopo il test mi riposerò". Acosta: "Sarà bello per tutti, molti piloti cambieranno moto". Quartararo: "Vedere così tanti piloti cambiare sarà particolarmente strano e sarà ancor più divertente così"