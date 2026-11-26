Marco Bezzecchi vuole chiudere al meglio il suo 2026, con due obiettivi in testa. "Il 2° posto tra i piloti sarebbe un risultato importante, lotteremo per ottenerlo". Bez ha due punti da recuperare sul compagno di team Martin, con cui proverà a centrare anche il Mondiale costruttori per la casa di Noale. "E' un traguardo importantissimo per loro e anche per noi. Alla fine siamo parte di questo gruppo, vogliamo dare il nostro contributo e faremo il massimo per ottenere questo titolo"

CLASSIFICA COSTRUTTORI