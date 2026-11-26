Nel VIDEO il giro d'onore di Marc Marquez dopo la conquista del titolo a Portimao. Il pilota Ducati parla con Gigi Dall'Igna, in collegamento dal box. Ecco cosa si sono detti nel team radio
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