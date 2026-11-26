La festa di Aruba Ducati per una stagione irripetibile è un concentrato di soddisfazione e aspettative, tutto a livelli altissimi, perché dopo aver vinto tutte le gare non può che essere così. Il team, entusiasta per il 2026 da campione costruttori e squadre oltre che piloti, si prepara al 2027 con la consapevolezza che la sfida sarà molto dura. Il nuovo regolamento sulla gestione del carburante in Superbike modificherà l'utilizzo del motore e ridurrà il vantaggio competitivo della Panigale dei record. Inoltre ci sarà l'incognita dell'ingresso di Michelin al posto di Pirelli, per quanto gradito da Lecuona, come dichiarato a Sky Sport, e Morbidelli che arriva dalla MotoGP.