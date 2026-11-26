Superbike, Ducati Aruba festeggia il super 2026 e pensa già al 2027. VIDEOsbk
Ducati Aruba ha festeggiato il suo trionfale 2026, con uno sguardo anche alle sfide per il 2027: dal nuovo regolamento alle gomme Michelin, passando per l'arrivo di Franco Morbidelli al posto di Bulega
La festa di Aruba Ducati per una stagione irripetibile è un concentrato di soddisfazione e aspettative, tutto a livelli altissimi, perché dopo aver vinto tutte le gare non può che essere così. Il team, entusiasta per il 2026 da campione costruttori e squadre oltre che piloti, si prepara al 2027 con la consapevolezza che la sfida sarà molto dura. Il nuovo regolamento sulla gestione del carburante in Superbike modificherà l'utilizzo del motore e ridurrà il vantaggio competitivo della Panigale dei record. Inoltre ci sarà l'incognita dell'ingresso di Michelin al posto di Pirelli, per quanto gradito da Lecuona, come dichiarato a Sky Sport, e Morbidelli che arriva dalla MotoGP.
Morbidelli è una scommessa su cui Aruba crede moltissimo, per quanto sia grande la sfida di rimpiazzare Bulega, un po' dispiaciuto di lasciare la sua comfort zone, ma entusiasta di aver conquistato grazie agli anni in Aruba il futuro in MotoGP.
Lecuona, in MotoGP, ha conquistato un pezzo di presente. Nell'anno in cui ha formato la sua bellissima famiglia, è diventato in brevissimo tempo "il ducatista dei ducatisti", guidando tutte le varianti da corsa esistenti tra Superbike e specifiche MotoGP e muovendosi tra i due team all'interno del box Gresini e Lenovo al posto di Bagnaia per le ultime gare. Con feste incluse: di Márquez e Bulega, in attesa della propria.