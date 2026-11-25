Cala il sipario sul Mondiale 2026 e sulle MotoGP 1000. A Valencia, fino a domenica 29 novembre, si correrà l'ultimo Gran Premio prima del cambio di regolamento 2027, con la riduzione delle cilindrate a 850. Appuntamento come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Dopo il titolo assegnato a Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Jorge Martin si giocano il secondo posto nella classifica piloti. Lotta aperta anche nel Mondiale costruttori, con Aprilia che ha sorpassato Ducati a Portimao e vuole bissare il successo del team factory nel campionato per team.