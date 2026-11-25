Ultima gara dell'anno in MotoGP (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) con tante storie ancora da scrivere dopo il trionfo iridato di Marc Marquez: dalla lotta per il secondo posto Bezzecchi-Martin al campionato costruttori, passando per il Mondiale Moto2 che decreterà il campione tra Manu Gonzalez e Izan Guevara. Ecco gli orari per non perdersi nulla sui nostri canali
Cala il sipario sul Mondiale 2026 e sulle MotoGP 1000. A Valencia, fino a domenica 29 novembre, si correrà l'ultimo Gran Premio prima del cambio di regolamento 2027, con la riduzione delle cilindrate a 850. Appuntamento come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Dopo il titolo assegnato a Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Jorge Martin si giocano il secondo posto nella classifica piloti. Lotta aperta anche nel Mondiale costruttori, con Aprilia che ha sorpassato Ducati a Portimao e vuole bissare il successo del team factory nel campionato per team.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
A Valencia si torna ai tradizionali orari dei weekend europei. Venerdì prove libere alle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato si scende in pista alle 10.10 per le FP2, poi a seguire le qualifiche dalle 10.50. Nel pomeriggio la Sprint Race alle 15, mentre domenica la gara lunga (decisiva per secondo posto nel Mondiale piloti e titolo costruttori) scatterà alle 14.
In Moto2 ci si gioca il titolo: GP alle 12.15 dopo la Moto3
Marc Marquez campione del mondo in MotoGP, Quiles in Moto3. E nella Moto2? La gara di Valencia (LIVE alle 12.15 dopo la Moto3, col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini) sarà decisiiva per assegnare l'ultimo titolo piloti in palio. Manu Gonzalez arriva da leader nonostante il ritiro di Portimao, ma i punti di vantaggio su Izan Guevara sono ora soltanto 4,5: sarà un finale al cardiopalma tra i due spagnoli. Le gare saranno anche in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 alle 14, Moto2 alle 15.15 e MotoGP alle 17.
GP Valencia, il programma completo su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 26 novembre
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
Venerdì 27 novembre
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 11.40 – Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 28 novembre
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP – Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 29 novembre
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
- Ore 18.30: Galà del Motomondiale