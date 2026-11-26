Bagnaia: Prima di tutto vorrei partire dalla situazione attuale. Questo era un regalo che Ducati voleva farmi per l’ultimo GP in Ducati e per il weekend qui. È un peccato per me, perché ho sempre amato Ducati, ho sempre amato questo team e abbiamo condiviso i momenti più belli della mia carriera. Quindi è un peccato non poter correre un’ultima volta. Ma i medici hanno detto no. Il problema non è il piede — il piede sta quasi bene —, ma la caduta in Qatar è stata pesante: ho avuto una commozione cerebrale e c’è ancora del sangue nella testa che si sta riassorbendo. Non siamo spaventati perché è molto lieve, ma c’è la possibilità di conseguenze più grandi, quindi non possiamo condividere questo ultimo momento insieme. Per me è un peccato. E anche per il mio team. Voglio comunque dire grazie a Ducati per tutto. Ho creduto tantissimo in questo progetto fin da quando ho avuto la possibilità di scegliere, nel 2017. Il primo contatto era stato nel 2016, dopo una scommessa con Jorge Martínez Aspar, che mi permise di fare i primi 10 giri di test con la MotoGP: per me fu incredibile. Un anno dopo c’è stato il primo vero contatto con Ducati per parlare di MotoGP, mentre ero al primo anno in Moto2. Abbiamo creduto insieme in noi: io ho creduto molto in Ducati, Ducati ha creduto molto in me e abbiamo iniziato questo viaggio che ci ha portato tantissima gioia, gioia pura. 31 vittorie, 63 podi, due titoli: nessuno può portarmi via questi risultati. Ogni volta che ci penso è molto più di quanto mi aspettassi da bambino, da sognatore. Questo piccolo sognatore ha avuto la sua ricompensa. Purtroppo non potrò guidare questa splendida moto domenica: speravo di potermela godere dal divano di casa guardandola, ma poi ho dovuto parlare con Gigi… Scherzi a parte, per ringraziare Ducati voglio dire un enorme grazie, in particolare al mio team, alle sette persone del mio team, perché hanno fatto la differenza per me. Abbiamo condiviso momenti incredibili e momenti difficili, ma insieme abbiamo vinto in ogni caso. Più di così è difficile chiedere: un grazie gigantesco a tutti loro”.

Dall’Igna: “Solo poche parole anche da parte mia. Per noi Pecco è un pilota speciale: per Ducati ha riportato il titolo mondiale dopo l’era Stoner. E anche per me è un pilota molto speciale, perché quando sono arrivato in Ducati qualche anno fa avevo un solo obiettivo in mente: vincere il titolo MotoGP, visto che ci era sfuggito in passato. Ricorderò per sempre l’emozione di Valencia ’22, perché è stata una giornata straordinaria per tutto il team, per Ducati e anche per me. Pecco resterà per sempre nella mia mente e nel mio cuore, perché mi ha dato davvero tanto”.

Pecco, ci racconti un momento in cui guidare questa moto è sembrato facile, o un periodo positivo con il team in cui tutto scorreva?

Bagnaia: “Fin dai primi test, onestamente. Me lo ricordo benissimo: ero appena arrivato dopo aver vinto il titolo in Moto2, iniziando con Christian e Tommy nel team Pramac. Avevamo un buon feeling e già dal primo giorno di test eravamo nella top 10, fu qualcosa di incredibile. Poi il primo vero momento fantastico è stato a Phillip Island nel 2019, quando abbiamo chiuso quarti: fu il primo grande risultato e mi sentii benissimo. Poi sono arrivati il primo podio a Misano, la prima vittoria ad Aragon contro il "re" di Aragon. È difficile scegliere un solo momento, abbiamo vissuto tanti momenti fantastici. È chiaro che nella carriera di un pilota o di un team ci sono anche momenti no, ma quello che voglio condividere con voi sono i bei ricordi, perché ce ne sono tantissimi e valgono molto di più dei momenti difficili”.

Gigi, quando hai capito che Pecco sarebbe diventato quello che è oggi e quanto fosse speciale sulla vostra moto?

Dall’Igna: “A dire il vero, avevamo già testato la MotoGP con lui quando correva in Moto3, all’epoca, perché stavamo già guardando a lui. Noi osserviamo i piloti fin dall’inizio della loro carriera e abbiamo capito abbastanza presto che Pecco aveva qualcosa di speciale. All’epoca non aveva certo la moto migliore in griglia, ma era comunque veloce, lottava per vincere gare e a volte vinceva. Ha una mentalità forte, che è la cosa più importante per un pilota. Abbiamo capito quasi subito che avrebbe potuto diventare il nostro pilota di riferimento”.

Pecco, quando hai sentito di aver contribuito di più allo sviluppo della moto per renderla vincente?

Bagnaia: “Penso che la prima Ducati davvero in grado di lottare per il titolo sia stata quella del 2017, quando io non ero ancora qui. Il 2020 è stato molto buono, ma il 2021 è stata una moto molto più completa: la prima moto con cui si poteva davvero puntare al mondiale. Purtroppo dopo Jerez eravamo in testa al campionato, poi ci sono stati alcuni errori, una caduta al Mugello mentre eravamo al comando, gomme non perfette in Austria e a Silverstone, ma poi abbiamo fatto grandi risultati e chiuso secondi a 26 punti da Quartararo. Quindi la moto 2021 è stata la prima capace di vincere, anche se il 2020 era già una buona base”.

Gigi, qual è il ricordo di una vittoria o del primo titolo che ti resta più impresso con Pecco?

Dall’Igna: “Ovviamente Valencia 2022 è stato il momento migliore per me con Pecco, perché abbiamo realizzato il nostro sogno, è diventato realtà, ed è stato il mio momento migliore con lui”.

Non ricordo di aver visto Gigi così emozionato, soprattutto nel video. Hai detto quanto è importante Pecco come pilota, ma immagino lo sia anche come persona.

Dall’Igna: “Come ho detto prima, per me Pecco è un pilota speciale. Ci sarebbe piaciuto continuare insieme il più a lungo possibile, ma a volte bisogna prendere decisioni difficili: è il mio lavoro e devo farlo. L’anno prossimo Pecco correrà per un altro team e andrà così, ma di certo non è una giornata facile per me, perché devo salutare Pecco. Salutare un pilota così importante per me — e non solo per me, ma per tutta Ducati, visto che arrivavamo da anni difficili dopo l’era Stoner e con lui siamo tornati al vertice — è qualcosa di forte. Ecco perché siamo qui e perché Pecco è speciale: al momento il mio stato d’animo non è dei migliori, di sicuro”.

È stato peggio oggi a livello emotivo o quando hai saputo che non avresti potuto correre questo weekend?

Bagnaia: “Ho spinto tantissimo per poter correre questo weekend, davvero tanto. Ma il medico è stato molto chiaro quando mi ha spiegato cosa poteva succedere e ho capito che non potevo correre. È un momento difficile per me: dopo il Qatar ho dato il massimo per essere in forma. Mi sento abbastanza bene, non al 100%, ma discreto; però le cose possono cambiare in fretta, onestamente, e bisogna ascoltare ciò che dicono i medici perché è una questione di sicurezza e non ci si può giocare sopra”.

Qual è la rivalità che ti sei goduto di più come pilota Ducati?

Bagnaia: “Sono uno di quei piloti che vogliono sempre migliorare, e quella con Marc è stata la migliore perché… beh, perché ha vinto lui e io ho perso, e sempre! Quindi non ho potuto godermela fino in fondo, perché mi sarebbe piaciuto sentirmi meglio sulla moto. Purtroppo ho faticato un po’ ad adattarmi alla moto e a sentirmi al 100% in lotta, ma quelle poche volte in cui siamo stati vicini in gara è stato bellissimo, ci sono state belle battaglie e forse in futuro potremo riprovarci. Eravamo un po’ sfortunati, forse perché il DNA della moto nelle ultime due stagioni era diverso e non mi sono adattato come avrei voluto. A parte questo, ho avuto belle battaglie con Quartararo, con Enea, con Martín, con Miller, con Marc: sicuramente quella con Martín è stata la più intensa. Con Martín e con Fabio ho avuto la possibilità di lottare per il titolo, con Marc no: quindi le gare che mi hanno fatto crescere di più sono state quelle con Marc”.

Volevo sapere, e credo un po’ tutti, se questo problema che ti impedisce di chiudere la stagione ha ripercussioni anche sulla giornata di test. È un dettaglio importante per tutti noi.

Bagnaia: “Al momento è un no. È una situazione che può cambiare molto velocemente: fortunatamente è lieve, molto lieve. Come ripercussione sulla testa non è un problema, ma potrebbe avere conseguenze più importanti. Un weekend di gara sappiamo tutti quanto sia intenso, con sessioni prolungate che possono portare a disidratazione e quindi a problemi, per questo nel weekend purtroppo è complicato per il test al momento… Fortunatamente il piede non dovrebbe essere un problema, e questo è già positivo. Vedremo nel corso del weekend, faremo altri accertamenti e capiremo se si potrà fare o no, sempre con grande prudenza”.

Pecco, cosa ti mancherà di Dall’Igna in futuro?

Bagnaia: “È una domanda molto complicata. Quando cresci all’interno di un team, alla fine lo vivi come una seconda routine, dai per scontato tante cose. Quindi non so bene: mi mancheranno sicuramente tantissime cose. Credo che la tranquillità e comunque la freddezza di Gigi nei momenti più complicati siano stati qualcosa che ha fatto la differenza, insieme alla sua voglia di vincere. Anche quando arrivava con grandissime idee che magari non funzionavano, era il primo ad accettare di non usarle. Nel 2022 abbiamo scelto una specifica diversa per poter vincere, e quella ha fatto la differenza: senza probabilmente non avremmo vinto il primo titolo. E poi il lavoro costruito insieme con la squadra, dove c’è sempre stata una grande sinergia”.

E a Dall’Igna cosa mancherà di Pecco?

Dall’Igna: “È una domanda molto complessa, onestamente. Quando hai a che fare con tanti piloti c’è sempre un mix di situazioni che alla fine fanno la differenza. Però sicuramente quello che mi mancherà di Pecco sarà la sua ostinazione e la sua volontà di provarci in tutti i modi per ottenere il risultato. Anche negli ultimi tempi, quando magari sembrava meno visibile, vi posso garantire che da parte sua come da parte nostra c’è sempre stata l’ostinazione di voler trovare una soluzione. Ogni volta che arrivavamo in pista riuscivamo a resettare quello che era successo prima e ripartivamo entrambi con la voglia di provarci. Credo che questo non sia banale e non tutti i piloti lo abbiano”.

Pecco, quanto questa ondata d’amore incondizionato che stai ricevendo da Ducati ti aiuta a resettare gli ultimi due anni? Due anni difficili, ma l’affetto che percepisci quanto ti aiuta ad andare avanti e a dimenticare questa parentesi finale complicata?

Bagnaia: “Come ho detto prima, due anni difficili sì, ma sono niente rispetto a tutto il resto, al lato positivo. Abbiamo ottenuto cose grandissime, molto al di sopra di ciò che sognava Pecco da bambino. Cavolo, abbiamo vinto due mondiali, quasi tre… Comunque ho vinto 31 gare: quando ero piccolo guardavo gli altri piloti, consideravo Pedrosa, oltre a Valentino, Stoner, poi Márquez, Lorenzo. Pedrosa era uno dei piloti più grandi e affascinanti, e alla fine siamo arrivati a superarlo per numero di vittorie in MotoGP: è qualcosa che non ti può togliere nessuno. Secondo me abbiamo creato qualcosa che all’inizio mi spaventava un po’, quando da fuori si parlava di Ducati come di un team difficile, senza grande armonia interna. Invece insieme a Jack Miller, secondo me, abbiamo fatto un lavoro eccellente, lavorando di squadra senza mai farci dispetti: questo ha portato il team ad essere oggi il più ambito che ci sia. È stato un lavoro incredibile ed è stato bello farne parte”.

Puoi descrivere con una parola tre momenti della tua storia in Ducati: la prima vittoria ad Aragon 2021, Valencia 2022 e l’ultima vittoria in Giappone?

Bagnaia: “Aragon 2021 è una di quelle gare a cui ripenso spesso: non è stata solo la gara a essere diversa dal solito, è stato proprio il weekend a cambiare, l’approccio, il lavoro, soprattutto mio, perché la squadra ha sempre lavorato al massimo. Quel weekend ero più rilassato, non so, ho capito che si poteva fare, perché spesso nella mia carriera ho avuto difficoltà a riconoscere la mia velocità con consapevolezza. Da lì in avanti abbiamo vinto quattro gare di fila, non facemmo più errori a parte il Giappone, e portammo a casa il titolo: è stato il momento più bello della mia carriera in assoluto. Vincere il titolo in Moto2 è stato bello, il secondo in MotoGP è stato bello, ma il primo resterà sempre il più emozionante. E l’ultima vittoria in Giappone l’anno scorso Beh… lo sapete bene: c’era stato un test prima a Misano dove decidemmo di apportare qualche modifica alla moto e quel cambiamento mi aveva ridato tanta fiducia nella guida. Arrivammo in Giappone con quella moto e riuscimmo a fare il massimo: vittoria, record, pole position, vittoria in entrambe le gare. Lo ricordo ancora come il miglior feeling degli ultimi due anni, quindi è difficile toglierlo dalla testa.

Ti chiedo due flash veloci: un momento che ti rimarrà di questa avventura in Ducati, non necessariamente una vittoria, da portare via con piacere; e una riflessione sul fatto che sei arrivato giovane ragazzo e te ne vai da campione del mondo e papà — anche se non vecchio, però cresciuto umanamente e come pilota.

Bagnaia: “Un momento? Secondo me proprio Assen 2022, quel meeting che fu molto importante: me lo porto dietro e qualche volta ci penso, perché credo molto nel rapporto con le persone, nell’unione, nel lavoro. Fu un momento in cui tutti insieme capimmo che potevamo farcela. Forse gli altri ci credevano già più di quanto ci credessi io, ma avevo bisogno di quel supporto, e me lo porterò sempre dietro. E sì, quando sono arrivato in MotoGP e poi in Ducati nel 2019 avevo 22 anni, ero molto più giovane; adesso ne ho quasi 30, prossimo ai 30, con un figlio. Difficilmente un pilota passa così tanto tempo in un team, spesso si cambia più frequentemente. Il mio desiderio, comunque, non l’ho mai nascosto: è sempre stato quello di poter continuare il più a lungo possibile, perché nasco ducatista, è qualcosa che non mi si toglierà mai. Sono sempre stato attratto dalla moto fin da piccolo, da mio zio, ed è tuttora così. È stata una storia bellissima, però sono ancora relativamente giovane e ho ancora diversi anni davanti. Da lunedì la mia missione sarà non farli vincere più, ma per il momento vedremo come evolveranno le cose”.

Pecco e Gigi, ricollegandoci a quello che avete detto: che effetto vi fa pensarvi rivali da lunedì in poi e qual è l’augurio che vi fate a vicenda?

Dall’Igna: “Non sarà facile vedere Pecco con i colori di un altro team, di sicuro. Sportivamente, perché alla fine questo è e deve restare uno sport, gli auguro il meglio, anche perché comunque andrà in un luogo dove ha ancora tantissimi amici che gli vogliono bene. Però, come ha detto Pecco, il nostro obiettivo da lunedì sarà non far vincere l’altro, e sarà davvero strano farlo”.

Bagnaia: “Sarà sicuramente una situazione strana, perché non ho mai passato così tanto tempo in un team, quindi da lunedì sarà tutto nuovo e salutarsi sarà difficile. Siamo qui, i rapporti umani sono sempre al primo posto, però il nostro lavoro è andare forte in moto: quello di Gigi e del team Ducati è far andare più forte possibile la propria moto per il pilota, il mio è guidare e rendere veloce la moto che ho. Saremo rivali, nutrirò estremo rispetto nei vostri confronti e applaudiremo il podio l’uno dell’altro. Da lunedì inizierà una nuova avventura, anche stimolante, ma c’è tempo e modo per parlarne: ora dobbiamo concentrarci su quello che sarà un saluto triste, ma con bei ricordi, perché gli ultimi due anni sono stati difficili, ma non possono cancellare ciò che è stato”.

In una situazione un po’ più complicata di questa, a un certo punto Franco Califano dice: ‘Non escludo il ritorno’. Ti fa venire in mente qualcosa?

Bagnaia: “Una volta, parlando con Gigi, misi la parola "mai" in una frase e lui mi disse: ‘Non bisogna mai dire mai, perché non si può mai sapere’. Mi ricordo che forse parlavamo di vino, però… In ogni caso lo credo anch’io: nella vita non si può sapere cosa può succedere, vedremo”.

Dall’Igna: “Sì, è assolutamente così: nella vita non si può mai sapere, mai dire mai. È sicuramente una bella battuta”.