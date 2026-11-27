Acosta è stato il primo pilota a passare a salutare Marquez nel suo motorhome dopo l’annuncio del ritiro. I due avrebbero dovuto condividere il box Ducati nel 2027. "Mi sarebbe piaciuto tantissimo essere il suo compagno di squadra, lui è al top di questo sport - ha commentato su Sky dopo il venerdì di Valencia -. Vincere dieci titoli è tanta roba. È in una posizione in cui può dire e fare ciò che vuole, se ha preso questa decisione lo capisco al 100%"

MARC MARQUEZ SI RITIRA, NEWS E REAZIONI LIVE