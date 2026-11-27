"Non me l'aspettavo, è stata una cosa che ha sorpreso un po' tutti". Bezzecchi commenta così su Sky il ritiro di Marquez: "Durante l'anno si era sentita qualche voce ma non ci avevo dato peso. È stato strano. Solo lui sa quello che ha passato con gli infortuni. Sono un po' dispiaciuto, mi sarebbe piaciuto risfidarlo l'anno prossimo per cercare di imparare ancora, da quelli forti si imparara. Ma sono contento per lui, non deve dimostrare più niente a nessuno"

MARC MARQUEZ SI RITIRA, NEWS E REAZIONI LIVE