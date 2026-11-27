Marc Marquez è intervenuto in conferenza stampa dopo l'annuncio a sorpresa del ritiro dalla MotoGP al termine della stagione. Lo spagnolo, che lascia da campione in carica dopo aver conquistato il decimo titolo mondiale lo scorso weekend a Portimao, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione MARC MARQUEZ ANNUNCIA IL RITIRO: NEWS LIVE

Prende subito la parola Marc Marquez... "Sarà una conferenza molto difficile. Sono arrivato in MotoGP a modo mio e me ne andrò a modo mio. Dal 2013 ad ora mi sono divertito moltissimo. Come ho detto prima di uscire per le Libere 1, mi sono goduto il viaggio. Questo è successo perché molte persone nel paddock mi hanno aiutato a divertirmi, ad arrivare dove siamo ora. Le moto sono e saranno la mia passione più grande. Sono super felice e molto orgoglioso, non tanto della mia carriera ma di aver incontrato tante bellissime persone. Il motivo del mio ritiro? Credo che non serva una motivazione a volte, basta comprendere la situazione. La situazione quest'anno è stata molto al limite. Ho preso la mia decisione dopo il GP di Motegi, l'unica persona che lo sapeva era mio fratello Alex. Ho deciso di annunciarlo oggi perché era l'unico modo per lottare per il titolo quest'anno, parlare del ritiro mi avrebbe portato via energia. Ho combattuto per il titolo, ho vinto, ma la decisione era già presa... sia che fosse finita bene o meno. Tutti possono capire che ho sofferto molto con il braccio, ho un contratto con Ducati e voglio ringraziarli perché hanno capito bene la situazione. Quando ho firmato il contratto a marzo ero super ottimista, non sapevo che avrei avuto un'altra operazione alla spalla destra, che avrei sofferto ancor di più, che avrei avuto sempre più dolore al braccio. Ci si può lavorare, si può lottare, io sono un lottatore. Ma ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto o della velocità. Un infortunio che è lì, ma in questo momento non mi sta condizionando nella mia vita professionale e di tutti i giorni. Dopo il GP d'Indonesia, a parte il mio infortunio al braccio, ho avuto di nuovo la diplopia. Solo per 48 ore. Dopo Le Mans l'ho avuta di nuovo, per 12 ore. Fortunatamente quelle due volte sono riuscito a riprendermi bene, ed è stato uno dei motivi principali per cui ho controllato i rischi e sono caduto di meno in questa seconda metà di stagione. Siamo esseri umani. La passione c'è, sono veloce, mi sento competitivo, ma a volte la cosa che più conta è pensarci. Mi sono divertito e voglio continuare a divertirmi in questo mondo incredibile, ma penso che adesso sia arrivato il momento e l'ho annunciato stamattina. Sento che sia giusto così. Ancora una volta voglio ringraziare tutti: è finita, ma sono super felice".

Come pensi che verrai ricordato e come ti piacerebbe essere ricordato? "Come verrò ricordato non si può decidere. Ho sempre provato a fare il 100% durante tutta la mia carriera. Mi sono fatto tanti amici nei paddock, se organizzo una cena stasera penso che la metà dei tavoli arriverebbero dal paddock. Tutti i piloti che sono qui danno il 100%, io ho provato a fare il 100%. Sono fortunato ad aver vinto molto, i successi rimarranno e saranno sempre lì. Ma è sempre difficile provare a capire come sarà il mio ricordo. Ho dato tutto me stesso alle moto. Ma è il momento di fermarsi". Qualunque sia la tua prossima tappa, ti auguriamo il meglio. "Grazie mille. Mi piacerebbe in futuro, e non mi riferisco all'anno prossimo perché non so ancora cosa farò. Voglio godermi Valencia e poi decideremo per il futuro. Ma come ho detto prima, la MotoGP è e sarà parte della mia vita". Ti conosciamo come un pilota che lotta per vincere, come ti immagini il 2027? Pensi che avrai qualche ruolo nel test team? "Non so quale sarà il mio futuro. Siamo parte della MotoGP, ogni pilota fa parte della MotoGP. Alcuni piloti corrono di più, altri meno, ma la MotoGP continua. Lo show sarà sempre lo stesso. Con il passare degli anni si crea sempre una famiglia, noi l'abbiamo creata con il numero 93 ma la cosa più imporante è che ho iniziato e finito allo stesso modo: capendo le moto. L'anno prossimo sarò ovviamente vicino al campionato, perché mio fratello correrà: Alex è la persona più importante della mia vita. Ci saranno le nuove stelle e lo spettacolo continuerà".

Ci puoi spiegare il periodo che è passato da quando hai preso la decisione a ora? Hai dato il 100% per vincere ma avevi già deciso di ritirarti. "Sono riuscito a farcela perché non lo sapeva nessuno, solo Alex. Questa è stata l'unica ragione. E' stato difficile, ma ho ricevuto messaggi da tutta la MotoGP. Prometti qualcosa al tuo corpo e il tuo corpo ti darà un extra. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Alex, ha capito che era una situazione al limite. Stavo promettendo al mio corpo che sarebbe stata l'ultima volta in Indonesia, l'ultima volta a Phillip Island, l'ultima volta sempre. E questo mi ha dato un extra. Il motivo per cui sono stato molto serio in alcuni sabati e in alcuni weekend, non è stato perché ero arrabbiato o altro, ma perché stavo soffrendo. I risultati coprivano la mia reale situazione, ma sono riuscito dal punto di vista mentale a restare concentrato e continuare il mio percorso". Quando guardi indietro alla tua carriera, qual è stato l'ostacolo più difficile da superare? "La parte più difficile è stata dal 2020 al 2023. Stavo faticando molto, ero stato vicino a finire già la mia carriera, ero in una situazione al limite. Grazie a Honda che mi ha permesso di andare da Gresini e poi sono andato nel team Factory. Nel team ufficiale è iniziata una seconda vita, più corta rispetto alla prima ma me la sono goduta molto. Quindi quegli anni sono stati i più difficili". Se potessi dirci qualcosa in più di quella conversazione con Alex... è stato il primo a saperlo. E come sei arrivato a quel momento? Come ha reagito alla notizia? "Alex mi conosce molto bene, sa che se gli dico una cosa è perché l'ho già decisa. Sono fatto così. A volte va bene, altre non benissimo, ma quando gliel'ho detto sapeva che era una decisione già presa ma è stato d'accordo. Sa benissimo come ci alleniamo, quanto ho sofferto. Ma al di là di questo ho tenuto il segreto, solo per darvi un'idea mio padre l'ha saputo mercoledì sera e mia madre questa mattina, un'ora prima che lo dicessi a tutti. Gigi e Ducati l'hanno saputo ieri sera, perché era il momento giusto per farlo. Uno dei motivi per cui l'ho annunciato stamattina è che ieri era il momento per salutare gli altri piloti. Questo weekend alcuni piloti salutano il loro team o si ritirano, quindi ho voluto aspettare. L'ho fatto in modo differente, non come fanno tutti con una conferenza ufficiale, e sono felice. Ovviamente sono triste, non ho ancora realizzato cosa sarà la vita senza le moto. Le moto ovviamente ci saranno sempre ma non ci saranno più le gare".

Quanto ti è costato alla fine? "Qual è il costo della felicità? La mia felicità e il mio istinto mi hanno detto questo. Il costo della felicità non ha prezzo. Continuerò a guidare delle moto, ma non sarà la stessa cosa perché non sarò più in modalità competizione". Quanto sei stato vicino a questo momento prima d'ora? Con tutti gli infortuni e le operazioni... ne avevi già discusso prima del Giappone? "No. Nel 2023 è stata l'unica volta in realtà in cui ho avuto dei dubbi, ma poi abbiamo trovato un modo per uscirne. Avevo bisgono dell'aiuto del mio staff e loro sono sempre lì, ma questa volta ero convinto totalmente, non c'erano discussioni da fare. Ad Alex ho detto che non importava se fossi arrivato 1°, 2° o 3°, in quel momento la lotta per il Mondiale era apertissima. Il mio istinto mi ha detto che questa era la cosa giusta. La maggior parte delle volte quando ho seguito il mio istinto era la cosa giusta da fare. Sono più che convinto che sia la decisione giusta". Consideri questo ritiro assoluto? Abbiamo già visto grandi campioni tornare a correre. Continuerai ad allenarti, a rimanere in forma? "Questa è una domanda a cui non posso rispondere in questo momento. Non puoi andare dal 100% allo 0%. Sono appassionato di moto, di allenamenti e altri sport. Cercherò di mantenermi in forma e di aiutare Alex. Ma alla fine la vita va avanti, e questa è la cosa più importante. Ma è vero che sarà un grande shock per la mia vita, avrò bisogno di tempo per capire di cosa avrò bisogno nella mia prossima vita". Ci hai mai ripensato da quando hai preso la decisione? "No perché, come dico sempre, non puoi prendere una decisione quando sei infortunato o quando sei nel tuo picco di adrenalina. L'ho presa quando ero da solo e tranquillo a Motegi. In quel weekend ho pensato che era arrivato il momento. Ci stavo pensando da qualche gara, ma lì ho sentito che era il momento giusto. Siamo umani. Ho iniziato a sentire paura. Non mi aveva mai condizionato perché ho avuto la capacità di concentrarmi. Nella vita hai sempre pericoli, ma se competi ne hai di più. Ho provato a capire tutte le situazioni, quanto sforzo metti nella tua carriera, e la vita deve andare avanti. Nel 2020 e 2023 ho capito questa cosa. Prima pensavo non ci fosse una vita fuori dal paddock, lì ho capito che c'è". Ieri abbiamo parlato con tuo fratello e ci ha detto che in questi giorni state parlando anche di altro, della vita, ci ha detto che sei diventato più sentimentale. La settimana scorsa avevamo parlato del ritiro, ti ha disturbato che ci fossero queste voci? "Sono più sentimentale nella mia vita personale che in quella professionale. Non hai la stessa filosofia di vita a 30, 33, o 20. Mi sento molto fortunato ad aver incontrato Gemma, i miei genitori anche mi sono sempre accanto. In futuro mi piacerà avere una famiglia, ma questa non è la motivazione per cui ho preso la decisione. Mi sento ancora forte, competitivo, ma la motivazione è il rischio: a volte devi pesare rischio e ricompensa. In questo momento le cose che potrei vincere avrebbero potuto pesare di più ma non è il momento giusto per farlo".

Ti hanno disturbato le voci sul suo ritiro? "No, le capivo. Non ero stato con voi. Quindi capisco. Non ero arrabbiato, mi sono detto di cercare di tenere questo segreto. Nessuno ha detto: 'Ok, si ritirerà'. Perché ero lì, cercavo di controllare tutte le cose, non sono mai stato chiaro. Posso dire che è stato ed è molto difficile farlo, anche per questo motivo ho informato la mia gente all'ultimo momento". Dopo la vittoria del Mondiale ti abbiamo visto urlare a Portimao davanti ai tuoi tifosi... "Sapevo che sarebbe stato l'ultimo titolo. Sapevamo che sarebbe stata l'ultima. Questo mi dava un po' di adrenalina. Ora sono rilassato, felice, voglio godermi questo super weekend". Sei cosciente dell'impatto che ha questa notizia? "Sono contento, felice, questa è la cosa più importante. Ogni sportivo cerca il momento giusto per ritirarsi e penso sia questo. Avevo deciso tra il GP del Giappone e quello in Indonesia. Lo sapeva solo Alex perché mi sono sempre confidato con lui, abbiamo un rapporto speciale. Sono sempre stato un lottatore, ho dato tutto il mio corpo al motociclismo. Ma arriva un momento in cui ci rendiamo conto che siamo umani e la mente dice basta. Ed è giusto che io ascolti la mia mente prima che sia il corpo a dirmi basta. Ho firmato con Ducati a marzo, lo abbiamo annunciato più tardi ma tutti sappiamo perché. Nel momento in cui abbiamo firmato ero molto ottimista, non pensavo di avere un'altra operazione al braccio destro che mi ha dato più fastidio di quanto pensassi. Fisicamente puoi sempre dare qualcosa in più volendo, ma c'è un fattore che non posso controllare che è il rispetto per la moto. Non si parla mai della diplopia ma quando c'è una caduta, un colpo alla testa, è sempre un'incognita. Con un impatto più grande che succede? Non lo so io, non lo sanno i dottori. Questa è stata una delle motivazioni per cui sono stato molto serio e concentrato nella seconda metà di stagione, prendere meno rischi". A Portimao hai festeggiato salendo dieci scalini e sopra c'era Agostini ad aspettarti. Era un messaggio per i tuoi tifosi? "Sarò completamente onesto: la prima opzione era comunicare giovedì mattina questa cosa, ma non sono stato chiamato in conferenza stampa. Per una volta che volevo venire non mi avete convocato. Martedì stavo passeggiando con il mio cane, mi hanno detto che non sarei stato in conferenza stampa quindi ho detto alla mia fidanzata che mi sarebbe piaciuto fare dei cartelli con tutti i messaggi. Una cosa che nessuno si sarebbe aspettato. Come il film 'Love Actually', mi ha suggerito. E' stata un'idea così, mi hanno aiutato a fare i cartelli. La mia ragazza mercoledì è andata a stamparli, li ha portati qui e ieri li abbiamo visti. Ho voluto comunicarlo così".

Scegli tre momenti speciali del tuo percorso in MotoGP? "2013, primo titolo con Honda. Un punto unico, vincere da rookie. 2025, è stato come un altro primo titolo, abbiamo fatto primo e secondo con mio fratello. E poi questo weekend, lo sto vivendo in maniera molto intensa". Ti senti più orgoglioso dello sportivo che sei o della persona che sei diventata? "Molto più orgoglioso del Marc persona. Ho ricevuto un'educazione esemplare dai miei genitori, sono cresciuto con gente molto sana che mi ha fatto diventare il pilota e la persona che sono. Sono maturato in una maniera differente, il mio carattere e la mia personalità sono costruiti con il motociclismo. Gli sportivi possono vincere più o meno, ma non perdono, perché tutti ci proviamo. Avere un rapporto magnifico con tutti i team con cui ho lavorato, con la maggior parte degli avversari che ho avuto, penso sia una delle cose impagabili che porterò sempre con me". Noi cosa faremo ora? "Ti chiedo scusa perché non ti ho detto niente prima di questa mattina. Come ho detto a Misano quando eravamo in aereo, qui siamo di passaggio. Vinci più, vinci meno, ma sei solo di passaggio e devi accettarlo. Devi goderti il più possibile quello che fai, ci saranno nuovi piloti e nuove rivalità". Come ti piacerebbe essere ricordato? "L'ho detto prima e non cambierò adesso: mi piacerebbe essere ricordato come un pilota che ha dato tutto. Ho sempre dato il mio 100%, di essere il più professionale possibile, di consegnarmi sempre alla causa per vincere. L'obiettivo è cercare di vincere un mondiale all'anno, dal primo all'ultimo: ci ho provato ogni anno, ho rischiato molto, forse troppo a volte, ma mi sento orgoglioso di questo. Mi sento di dire che ne è valsa la pena".

Che cosa vuoi dire agli spettatori che saranno qui a Valencia? Tiragli un po' su il morale... "Sarà un fine settimana malinconico per tutti. Però adesso chi mi vuole bene, soprattutto quelli che sono più vicini a me, sono felici. Quando l'ho comunicato gli è uscito un sorriso. Uno può pensare che non sia la decisione corretta, ma quando lo comunichi a chi è intorno a te, e loro ti abbracciano e sono felici, significa che è una decisione giusta. Non sparirò, sperò che vi siate goduti questo viaggio. Facciamo in modo che questo Valencia sia una festa". Tuo fratello, quando gli hai detto che ti saresti ritirato, ti ha detto: 'Non me lo potevi dire prima?'. Così magari avrebbe fatto una scelta differente per il suo futuro... "No, non mi ha risposto così. Gliel'ho comunicato quando l'ho deciso. Ho sempre provato a essere ottimista, il mio obiettivo era continuare per altri due anni ma il mio fisico me lo sta chiedendo e mentalmente devo ascoltarlo. Alex ha fatto il suo percorso in MotoGP, si è creato il suo spazio. Non dico che è mio fratello ma è Alex Marquez, è due volte campione del mondo, ha davanti a sé due anni con il team Ktm Factory e se lo merita". Cos'hai pensato in questi giorni? "E adesso cosa faccio? Non lo so. Dovrò stare a casa, forse annoiarmi un po', e poi penserò quello che devo fare. La nostra vita va a 300 km/h sia in pista che normalmente, perché viaggiamo di continuo. Se succede qualcosa in pista pensi già alla gara successiva. Ora è il momento di sedersi, godersi quello che c'è".