Dai motivi del ritiro dalla MotoGP al futuro, Marc Marquez si racconta a Sky Sport: "Ho iniziato a sentire paura delle cadute". Poi il futuro, ancora da definire: "Prendere un team non è un'opzione adesso. Devo capire cosa servirà alla Ducati da me, magari fare dei test, diventare test rider. Non lo so, devo pensarci". Prima, però, una pausa: "Devo annoiarmi un po' a casa ma la mia passione sono le due ruote"

Marc, innanzitutto, grazie. Dal 2014-2015 abbiamo raccontato le tue gesta e sarà strano, dal prossimo Gran Premio, non ritrovarti più. Sei sempre stato molto professionale e gentile con noi, quindi a nome di Sky voglio ringraziarti

"Grazie mille. Non sai mai se è il momento giusto, se puoi fare di più o di meno, ma alla fine provo sempre a pensare a quello che sta succedendo in ogni momento. Prima di tutto voglio ringraziare la Ducati, perché ho comunicato ieri la mia decisione e l'hanno presa molto bene. Voglio ringraziare Gigi, Claudio, Mauro, Davide, tutti quelli che hanno capito il mio momento. Era una decisione presa già tra il Giappone e l'Indonesia. L'ho presa lì, perché stavano succedendo troppe cose al limite, troppe cose che ti danno un segnale di quello che devi fare. Una cosa è il braccio ma quello che mi preoccupa di più è che ogni volta che sbatto la testa a terra torna sempre la diplopia Mi è successo in Indonesia, ma lì ho detto: "Okay, dai, andiamo avanti". A marzo avevo firmato il contratto con Ducati perché mi vedevo ancora in pista, ma non mi aspettavo di avere un altro episodio di diplopia, durato 12 ore. Lì ho pensato: 'Dai, provo a ritornare, provo a vincere qualche gara'. Alla fine abbiamo vinto il campionato".

È il campione che, guardandosi allo specchio, ha dovuto ascoltare l'uomo?

"Sì, è così. Ho iniziato a sentire rispetto per le cadute, ho iniziato a sentire paura delle cadute. Non mi ha condizionato nella velocità, perché alla fine dovevo andare veloce e ci andavo, ma dovevo gestire molto il rischio perché non volevo farmi male. E questa è una cosa che non avevo mai sperimentato, non avevo mai sentito nella mia carriera.

Alla fine l'uomo continua. In questo sport, per più o meno tempo, sei una parte dello sport, ma non sei questo sport. La tua vita continua".

Perché hai deciso di dirlo soltanto ad Alex? Ti sei anche emozionato quando ne hai parlato in conferenza stampa. Non l'hai detto a nessuno, neanche a Gigi Dall'Igna, per tutelare il lavoro che stavate facendo con Ducati e mantenere la concentrazione?

"L'ho detto ad Alex perché una persona ha sempre bisogno di raccontare qualcosa. E se hai un segreto molto grande come questo, devi raccontarlo a qualcuno. La persona con cui ho condiviso tutta la mia carriera sportiva e tutta la mia vita è mio fratello. Sappiamo che quando soffre lui soffro io, e quando soffro io soffre lui. Ho deciso di raccontarlo a lui. Non l'ho detto a nessun altro perché parlare di questa cosa mi toglieva energia. Invece, non parlandone, dentro di me dicevo: 'Indonesia, dai, siamo qui per l'ultima volta, facciamo di più'. Poi in Australia: 'È l'ultima volta qui'. E questo mi faceva andare un po' di più".

In queste ore tutto il mondo ti sta rendendo omaggio. Tanti piloti raccontano di aver imparato qualcosa da te, di averti avuto come maestro. Immagino che tu vada via con un grande bagaglio di riconoscenza, forse più grande di quanto immagini.

"È un piacere sapere che tanti giovani, e anche meno giovani, abbiano imparato qualcosa da me, che mi abbiano guardato in TV. Io mi ricordo quando ero piccolo e guardavo le gare della 125, della Moto2 e della MotoGP. Guardavo Valentino, Pedrosa, Lorenzo, Stoner e imparavo cose da loro. Posso dire di aver corso con loro, di aver fatto belle battaglie. Questa è l'esperienza della vita che mi porto dietro".

Ti chiedo con grande sincerità quali siano i tuoi progetti per il futuro. Vorresti rimanere in MotoGP, magari con un team, diventare consulente di tuo fratello oppure prenderti un anno di vacanza?

"Ho già sentito qualcuno che mi ha chiesto se voglio prendere un team, ma non è un'opzione adesso. Come ho già detto in passato, per il momento non è un'opzione.

Prima voglio finire questo weekend, poi capire cosa fare. Se faccio i test? Non lo so, non ne abbiamo ancora parlato. Voglio anche capire cosa servirà alla Ducati da me, perché alla fine ho sempre chiuso bene con tutti i team. Cosa vorrà Ducati da me? Vorranno farmi fare dei test? Potrei diventare un test rider? Non lo so, devo pensarci. Devo annoiarmi un po' prima. Devo annoiarmi un po' a casa, pensare. Sicuramente quest'inverno mi allenerò con mio fratello, con Maximo, con Diogo Moreira, con tutti, perché mi piace. Poi, onestamente, in futuro mi piacerebbe continuare a fare diverse cose. Alla fine la mia passione sono le due ruote".