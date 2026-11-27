La faccia stupita di Martin dopo l'annuncio di Marquez ha fatto il giro del mondo: "Una parte di me se l'aspettava, l'altra diceva: 'Non è possibile che Marc vada via'. Se lo merita, ha conquistato tutto quello che voleva, in pochi possono ritirarsi in questo modo. È stato un piacere lottare con uno dei migliori atleti non solo della MotoGP, ma della storia". Nel media scrum: "Lo paragono a Michael Jordan, insomma a personaggi di questo livello..."

MARC MARQUEZ SI RITIRA, NEWS E REAZIONI LIVE