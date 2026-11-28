Introduzione

Massimo dei voti per Bezzecchi, in pole a Valencia e assoluto dominatore della Sprint. Super gara di Bastianini, tornato sul podio. Sabato da dimenticare per Marc Marquez: Ducati a fuoco in partenza e 13° posto finale dopo un doppio long lap penalty. Domenica l'ultimo atto della stagione LIVE alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - MARQUEZ, DUCATI IN FIAMME: FOTO-VIDEO