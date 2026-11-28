MotoGP a Valencia: le pagelle della Sprint Racedi p. beltramo
Introduzione
Massimo dei voti per Bezzecchi, in pole a Valencia e assoluto dominatore della Sprint. Super gara di Bastianini, tornato sul podio. Sabato da dimenticare per Marc Marquez: Ducati a fuoco in partenza e 13° posto finale dopo un doppio long lap penalty. Domenica l'ultimo atto della stagione LIVE alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
HIGHLIGHTS SPRINT RACE - MARQUEZ, DUCATI IN FIAMME: FOTO-VIDEO
Quello che devi sapere
MARQUEZ, ULTIMA SPRINT SFORTUNATA
- Non un'ultima gara Sprint fortunata per Marc Marquez che ha ricevuto una penalizzazione per una colpa non sua, legittima, ma il regolamento avrebbe anche potuto essere interpretato in un modo più soft visto che la moto di Marc ha preso fuoco per un mal funzionamento del semaforo che ha tenuto i piloti fermi troppo a lungo, ben oltre i 5 secondi massimi.
MARC NG
- Comunque è andata così e il campione del mondo ha cambiato moto e quindi ricevuto e fatto due long lap e dopo aver dato spettacolo per qualche giro, ha chiuso dietro, tranquillo oramai soltanto deciso a godere degli ultimi chilometri da pilota. NG.
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STRATOSFERICO BEZ
- Strepitosa la gara di Marco Bezzecchi, imprendibile, imbattibile, insuperabile e dopo una pole position stratosferica con 463 millesimi di vantaggio su Marquez. In gara ha preso la testa e via, non ce n'è stato più per nessuno. Un Bez che se non avesse commesso troppi errori e non avesse avuto anche un po' troppa sfortuna, probabilmente sarebbe stato campione.
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BEZZECCHI: 10 E LODE
- Benissimo comunque, una garanzia per il 2027 perché un altro pilota così veloce, così superiore non so se ci sia in griglia ora che Marc Marquez si è ritirato. Un “The Bez” da 10 e lode e complimenti con abbraccione che ora è secondo nel Mondiale per un punto su Martin.
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JORGE MARTIN: 8
- Grande gara anche quella di Jorge Martin, 8, pure lui al suo ultimo weekend con Aprilia, che insieme agli altri piloti della casa veneta consente ad Aprilia di praticamente vincere il titolo costruttori dopo 7 anni di dominio Ducati, non è ancora deciso, ma è quasi sicuro.
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APRILIA (QUASI) MONDIALE: 110 E LODE
- Titolo meritatissimo, 110 e lode, una laurea: la moto di Noale è incurantemente la migliore del lotto ed è competitiva nelle mani di tutti i 4 piloti della marca veneta.
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OGURA: 7; RAUL: 4
- Oggi Fernandez è caduto (4), ma il giapponese ha chiuso quarto dopo una rimonta spettacolare: 7. Complimenti a tutti gli uomini di Rivola e Sterlacchini.
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BASTIANINI: 8
- Buona gara da parte di KTM e stavolta non per merito del solito Pedrito Acosta, ma di un elegante, bello, veloce Enea Bastianini (8) che ha chiuso sul podio a poco da Martin e battuto tutti i suoi compagni di marca.
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KTM: 7
- Le altre moto austriache sono finite in file tutte a punti dal settimo posto di Acosta, al nono di Pol Espargaro con in mezzo Binder. Una buona gara di gruppo, anche se non c'era Marquez. 7.
DIGGIA E ALEX MARQUEZ: 6,5
- La prima Ducati oggi è stata quella di Fabio Di Giannantonio davanti ad Alex Marquez, quinta e sesta (6,5), ma senza Marquez è dura quest'anno per la moto bolognese.
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ALDEGUER: 4
- Fermin è caduto, 4, Marc alla fine 13°, Morbidelli e Lecuona dietro, 5.
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DUCATI: CACCIA AL SOSTITUTO DI MARQUEZ
- L'anno prossimo cambia tutto. Ora in Ducati c'è anche da pensare al sostituto del loro fenomeno che con la sua decisione ha preso di sorpresa tutti anche nel team.
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MIR: 6
- Le 4 Honda tutte tra il decimo (di Mir, 6) e il quindicesimo posto di Zarco, 5. Una gara nella media di quest'anno.
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YAMAHA: TESTA AL FUTURO
- In Yamaha il migliore è stato Quartararo, undicesimo, gli altri dietro, lontani. Succede sempre quest'anno. Meno male che siamo al giro di boa. Da martedì tutto nuovo, una sfida alla pari.
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