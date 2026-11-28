Marc Marquez, Ducati in fiamme a Valencia prima della Sprint di MotoGP. FOTO
Incredibie episodio prima del via della gara sprint a Valencia. La moto di Marc Marquez è andata a fuoco e lo spagnolo è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia sulla griglia di partenza. Come mostra la fotosequenza, la Ducati numero 93 è stata avvolta da una coltre di fumo (provocato dal tempo di attesa per l'accensione dei semafori, più lungo del previsto). Dopo il danno la beffa: Marquez penalizzato con un doppio long lap penalty e ha chiuso 13°...
- Per via del problema al semaforo, la direzione gara ha parlato di una partenza ritardata (ovvero "start delayed"). Da regolamento, in questo caso non è consentito ai piloti cambiare moto, cosa che invece Marquez ha dovuto fare per forza di cose.
- Un pilota può optare per il cambio in caso di interruzione della gara. Situazione che non si è però verificata in quel di Valencia.
- "Il regolamento è stato interpretato nel modo giusto, ma il punto è che il problema è stato determinato dalla loro inefficienza al semaforo, che non si spegneva. Questo è il rammarico", ha spiegato nel post Sprint a Sky Davide Tardozzi.