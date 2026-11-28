Incredibie episodio prima del via della gara sprint a Valencia. La moto di Marc Marquez è andata a fuoco e lo spagnolo è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia sulla griglia di partenza. Come mostra la fotosequenza, la Ducati numero 93 è stata avvolta da una coltre di fumo (provocato dal tempo di attesa per l'accensione dei semafori, più lungo del previsto). Dopo il danno la beffa: Marquez penalizzato con un doppio long lap penalty e ha chiuso 13°...

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