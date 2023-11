Sprint dopo Sprint, gara dopo gara, lottando prima con Bezzecchi e poi con Martin: dal +66 dopo il sabato in Catalogna al sorpasso (momentaneo) in classifica dello spagnolo in Indonesia. Le cadute, la grande paura a Barcellona e il ritorno da leader, stringendo i denti. Pecco è di nuovo campione in MotoGP: il film del suo Mondiale attraverso le immagini simbolo del 2023

BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE