Celestino Vietti è talento, follia e riservatezza

Antidivo per scelta, a differenza dei suoi colleghi e coetani non ama postare sui social e, anzi, mostra il meno possibile di sé stesso. Ma nella vita di tutti i giorni, vicino ai suoi cari, Celestino Vietti, pilota di Moto2 e fresco vincitore del GP di Misano, è solare, scherzoso e, a tratti, incontenibile