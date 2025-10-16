Gli orari del GP Australia

Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere all'1.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole dall'1.50. Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara Moto3 (ore 2) e Moto2 (ore 3.15) in piena notte in Italia, mentre il Gran Premio d'Australia MotoGP scatterà alle 5 del mattino.