MotoGP, GP Australia a Phillip Island: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Phillip Island fino a domenica 19 ottobre per il Gran Premio d'Australia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend
Gli orari del GP Australia
Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere all'1.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole dall'1.50. Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara Moto3 (ore 2) e Moto2 (ore 3.15) in piena notte in Italia, mentre il Gran Premio d'Australia MotoGP scatterà alle 5 del mattino.
Vedi anche
MotoGP in Australia: guida al weekend LIVE su Sky
Le caratteristiche del circuito
Si corre sullo storico circuito di Phillip Island, restaurato e modernizzato negli anni Ottanta e dal 1997 entrato in pianta stabile nel calendario del Motomondiale. Il tracciato, tra i più suggestivi con gli spettacolari scorci sull’Oceano, è tra i più veloci e fluidi della stagione. E’ lungo 4,45 chilometri con 12 curve (5 a destra e 7 a sinistra), mentre il rettilineo principale misura 900 metri.
Approfondimento
MotoGP a Phillip Island: l'analisi del circuito
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2006: Marco Melandri (Honda)
- 2007: Casey Stoner (Ducati)
- 2008: Casey Stoner (Ducati)
- 2009: Casey Stoner (Ducati)
- 2010: Casey Stoner (Ducati)
- 2011: Casey Stoner (Ducati)
- 2012: Casey Stoner (Ducati)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2015: Marc Marquez (Honda)
- 2016: Cal Crutchlow (Honda)
- 2017: Marc Marquez (Honda)
- 2018: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: non disputato
- 2021: non disputato
- 2022: Alex Rins (Suzuki)
- 2023: Johann Zarco (Ducati)
- 2024: Marc Marquez (Ducati)
Le previsioni meteo
Clima incerto, come tutti gli anni quando la MotoGP fa tappa in Australia. Nella giornata di venerdì potrebbe piovere durante le prove libere. Sabato ad oggi le previsioni danno sole senza precipitazioni. Qualche dubbio in più per la giornata di domenica, dove non è escluso che la gara della top class possa disputarsi sul bagnato. Situazione da monitorare giorno dopo giorno.