MotoGP, la griglia di partenza del GP Australia a Phillip Island

motogp fotogallery
24 foto

Fabio Quartararo torna in pole firmando il nuovo record della pista a Phillip Island (in 1:26.465). Completano la prima fila Bezzecchi e Miller, poi Raul Fernandez, Acosta e Alex Marquez. 11° Bagnaia, che invece scatterà 14° nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Bez. Tre posizioni in griglia anche per Binder, che domani partirà 16°. Sprint Race questa mattina alle 6, gara di domenica alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Bagnaia ostacola Bezzecchi: 3 posizioni in griglia

l'episodio

Scintille tra amici nel corso delle qualifiche di Phillip Island. Bagnaia ha ostacolato Bezzecchi...

18 foto

Quartararo vola in Australia: i record in MotoGP

motomondiale

Fabio Quartararo firma il nuovo record della pista a Phillip Island. Il pilota Yamaha ha chiuso...

22 foto

GP Australia, griglia di partenza: Sprint alle 6

motogp

Fabio Quartararo torna in pole firmando il nuovo record della pista a Phillip Island (in...

24 foto

GP Australia, i dieci piloti qualificati al Q2

MotoGp

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista e chiude in testa le Pre-qualifiche di Phillip...

12 foto

MotoGP, parata a Phillip Island con Casey Stoner

fotogallery

Ormai è diventata una tradizione alla vigilia del GP Australia: a Phillip Island si è svolta la...

29 foto

    Moto GP: Ultime Notizie

    Vento in Australia, gara MotoGP posticipata alle 6

    gp australia

    La MotoGP è di scena a Phillip Island per il Gran Premio d'Australia, quartultimo appuntamento...

    Moto2: Moreira 1° in Pre-qualifica, 8° Arbolino

    GP D'AUSTRALIA

    Il brasiliano, fresco di 'promozione' in MotoGP nel 2026 con l'Honda LCR, realizza il record...

    Pre-qualifiche Moto3: Almansa da record, 6° Pini

    PHILLIP ISLAND

    Almansa firma il record della pista di Phillip Island nel venerdì di Pre-qualifiche, primo...