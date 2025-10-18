Fabio Quartararo torna in pole firmando il nuovo record della pista a Phillip Island (in 1:26.465). Completano la prima fila Bezzecchi e Miller, poi Raul Fernandez, Acosta e Alex Marquez. 11° Bagnaia, che invece scatterà 14° nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Bez. Tre posizioni in griglia anche per Binder, che domani partirà 16°. Sprint Race questa mattina alle 6, gara di domenica alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE