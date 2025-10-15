MotoGP, orari e dove vedere il GP Australia a Phillip Islandphillip island
La MotoGP fa tappa in Australia per un altro weekend di spettacolo da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 ottobre. Per non perdersi nulla servirà puntare la sveglia: nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6 del mattino. Domenica il gran finale con la gara della top class alle 5 preceduta da Moto3 (alle 2 di notte) e dalla Moto2 (ore 3.15)
La MotoGP sbarca a Phillip Island per il quartultimo appuntamento del Mondiale. Il GP d'Australia sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 ottobre. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 6, gara domenica alle 5
A Phillip Island si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere all'1.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole, che parte all'1.50. Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara Moto3 (ore 2) e Moto2 (ore 3.15) in piena notte in Italia, mentre il Gran Premio d'Australia MotoGP scatterà alle 5 del mattino.
GP d'Australia, il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 16 ottobre
- Ore 7: conferenza stampa piloti
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 14.30: Racebook
Notte giovedì 16 - venerdì 17 ottobre
- Ore 23.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 24.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 1.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 4.10: Moto3 - Pre-qualifiche
- Ore 5: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 6: MotoGP – Pre qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live Show
- Ore 7.45: Talent Time
Notte venerdì 17 - sabato 18 ottobre
- Ore 23.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 24.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 1.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 1.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 2.40: paddock live
- Ore 3.45: Moto3 - qualifiche
- Ore 4.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race
- Ore 6: MotoGP - Sprint
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 7.30: Talent Time
Notte sabato 18 - domenica 19 ottobre
- Ore 24.35: MotoGP - warm up
- Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 1.30: Paddock Live
- Ore 2: Moto3 gara
- Ore 3: Paddock Live
- Ore 3.15: Moto2 - gara
- Ore 4.15: Paddock Live
- Ore 4.30: Grid
- Ore 5: MotoGP - gara (repliche alle 8 e alle 16)
- Ore 6: Zona Rossa
- Ore 7: Race Anatomy MotoGP