La MotoGP fa tappa in Australia per un altro weekend di spettacolo da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 ottobre. Per non perdersi nulla servirà puntare la sveglia: nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6 del mattino. Domenica il gran finale con la gara della top class alle 5 preceduta da Moto3 (alle 2 di notte) e dalla Moto2 (ore 3.15)

La MotoGP sbarca a Phillip Island per il quartultimo appuntamento del Mondiale. Il GP d'Australia sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 ottobre. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.