La MotoGP fa tappa in Australia per un altro weekend di spettacolo da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 ottobre. Per non perdersi nulla servirà puntare la sveglia: nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6 del mattino. Domenica il gran finale con la gara della top class alle 5 preceduta da Moto3 (alle 2 di notte) e dalla Moto2 (ore 3.15)

La MotoGP sbarca a Phillip Island per il quartultimo appuntamento del Mondiale. Il GP d'Australia sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 ottobre. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

A Phillip Island si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere all'1.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole, che parte all'1.50. Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara Moto3 (ore 2) e Moto2 (ore 3.15) in piena notte in Italia, mentre il Gran Premio d'Australia MotoGP scatterà alle 5 del mattino.

Giovedì 16 ottobre

  • Ore 7: conferenza stampa piloti
  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 16 - venerdì 17 ottobre

  • Ore 23.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 24.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 1.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 4.10: Moto3 - Pre-qualifiche
  • Ore 5: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 6: MotoGP – Pre qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live Show
  • Ore 7.45: Talent Time

Notte venerdì 17 - sabato 18 ottobre

  • Ore 23.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 24.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 1.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 1.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 2.40: paddock live
  • Ore 3.45: Moto3 - qualifiche
  • Ore 4.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race
  • Ore 6: MotoGP - Sprint
  • Ore 6.45: Paddock Live Show
  • Ore 7.30: Talent Time

Notte sabato 18 - domenica 19 ottobre

  • Ore 24.35: MotoGP - warm up
  • Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 1.30: Paddock Live
  • Ore 2: Moto3 gara
  • Ore 3: Paddock Live
  • Ore 3.15: Moto2 - gara
  • Ore 4.15: Paddock Live
  • Ore 4.30: Grid
  • Ore 5: MotoGP - gara (repliche alle 8 e alle 16)
  • Ore 6: Zona Rossa
  • Ore 7: Race Anatomy MotoGP

