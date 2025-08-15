La MotoGP è di scena al Red Bull Ring fino a domenica 17 agosto per il Gran Premio d'Austria . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend

Le caratteristiche del circuito

Si corre al Red Bull Ring, nelle vicinanze di Spielberg (Stiria). L’impianto è stato costruito nel 1969 ed è tornato nel calendario della MotoGP nel 2016 dopo 20 anni di assenza. Il tracciato è lungo 4,3 chilometri e presenta 11 curve (8 a destra e 3 a sinistra) con un dislivello di 65 metri. Il rettilineo più lungo misura 810 metri.