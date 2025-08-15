MotoGP, GP Austria (Spielberg): orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena al Red Bull Ring fino a domenica 17 agosto per il Gran Premio d'Austria. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend
Gli orari del GP Austria
Venerdì si parte: alle 10.40 la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le Pre-qualifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14, dopo il GP Austria della Moto3 (ore 11) e quello della Moto2 (ore 12.15).
Le caratteristiche del circuito
Si corre al Red Bull Ring, nelle vicinanze di Spielberg (Stiria). L’impianto è stato costruito nel 1969 ed è tornato nel calendario della MotoGP nel 2016 dopo 20 anni di assenza. Il tracciato è lungo 4,3 chilometri e presenta 11 curve (8 a destra e 3 a sinistra) con un dislivello di 65 metri. Il rettilineo più lungo misura 810 metri.
L'albo d'oro al Red Bull Ring (era MotoGP)
- 2016: Andrea Iannone (Ducati)
- 2017: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2018: Jorge Lorenzo (Ducati)
- 2019: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2020: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2021: Brad Binder (Ktm)
- 2022: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2024: Pecco Bagnaia (Ducati)
Le previsioni meteo
Venerdì i piloti scenderanno in pista con temperature piuttosto alte nel pomeriggio dedicato alle Pre-qualifiche, costantemente sopra i 30 gradi. Sabato il termometro scenderà di alcuni gradi: prevista qualche nuvola in cielo e anche delle gocce di pioggia in serata che, comunque, non dovrebbero interessare le sessioni di giornata. Domenica tempo parzialmente nuvoloso con possibile pioggia verso le 13, un'ora prima del via del GP della top class.