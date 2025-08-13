Vacanze finite per la MotoGP, che torna in pista in Austria per il 13° appuntamento della stagione (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ). Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica il gran finale: gara della top class alle 14, preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15)

La MotoGP riparte da Spielberg dopo la pausa estiva. Da giovedì 14 a domenica 17 agosto appuntamento con il Gran Premio d’Austria, tredicesima tappa del Mondiale 2025, da vivere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il racconto della top class è come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista con i nostri inviati Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Federico Aliverti la telecronaca della Moto2 e della Moto3, con il commentatore-pilota Mattia Pasini ancora in pista grazie alla seconda wild card stagionale dopo Brno.