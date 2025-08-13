MotoGP, orari e dove vedere il GP Austria a Spielbergspielberg
Vacanze finite per la MotoGP, che torna in pista in Austria per il 13° appuntamento della stagione (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica il gran finale: gara della top class alle 14, preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15)
La MotoGP riparte da Spielberg dopo la pausa estiva. Da giovedì 14 a domenica 17 agosto appuntamento con il Gran Premio d’Austria, tredicesima tappa del Mondiale 2025, da vivere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il racconto della top class è come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista con i nostri inviati Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Federico Aliverti la telecronaca della Moto2 e della Moto3, con il commentatore-pilota Mattia Pasini ancora in pista grazie alla seconda wild card stagionale dopo Brno.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Si parte con la conferenza stampa piloti, in programma giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le Pre-qualifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14, dopo il GP Austria della Moto3 (ore 11) e quello della Moto2 (ore 12.15).
GP Austria: gli orari del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì 14 agosto
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
Venerdì 15 agosto
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 16 agosto
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.10: Moto E – Gara 1
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Moto E – Gara 2 (differita)
Domenica 17 agosto
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy