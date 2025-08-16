Marco Bezzecchi firma la pole position in Austria, la prima con Aprilia. Con lui in prima fila anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia. 4° Marc, scivolato a pochi minuti dalla fine del Q2. Forfait per Vinales, che ha preso parte al Q1 (21°) ma non correrà Sprint e gara per il dolore alla spalla operata. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE