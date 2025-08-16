Esplora tutte le offerte Sky
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.A. Marquez
  3. 3.F. Bagnaia
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Austria in diretta LIVE

A Spielberg scocca l'ora della Sprint Race, LIVE dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Bezzecchi scatterà dalla pole position con la sua Aprilia, davanti alle Ducati di Alex Marquez e Bagnaia. Marc Marquez, caduto nel finale delle qualifiche, scatterà dalla 2^ fila. Assente Maverick Vinales, che non proseguirà il weekend per il troppo dolore alla spalla

GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

Acosta show, l'hai visto come si è salvato? VIDEO

Marc Marquez è caduto nel finale e per questo scatterà dalla 4^ casella

La caduta di Marc Marquez nelle qualifiche di Spielberg

La griglia di partenza del GP Austria

I numeri di Michele Merlino dopo la pole di Bez

  • 5^ pole in top-class
  • Non si qualificava in pole da 693 giorni (India 2023)
  • Prima pole con l’Aprilia
  • Bezzecchi non si era mai qualificato nelle prime due file qui in top-class, e lo aveva fatto solo una volta nelle classi inferiori, quando fu in pole in Moto3, 7 anni fa

In pole position scatterà Marco Bezzecchi, alla prima pole della carriera con Aprilia

Ben ritrovati da Spielberg, dove alle 15 è in programma la Sprint Race del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

