A Spielberg scocca l'ora della Sprint Race, LIVE dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Bezzecchi scatterà dalla pole position con la sua Aprilia, davanti alle Ducati di Alex Marquez e Bagnaia. Marc Marquez, caduto nel finale delle qualifiche, scatterà dalla 2^ fila. Assente Maverick Vinales, che non proseguirà il weekend per il troppo dolore alla spalla
Marc Marquez è caduto nel finale e per questo scatterà dalla 4^ casella
In pole position scatterà Marco Bezzecchi, alla prima pole della carriera con Aprilia
Ben ritrovati da Spielberg, dove alle 15 è in programma la Sprint Race del GP d'Austria